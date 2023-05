Nová moderátorská posila v Počasí na TV Nova

31.05.2023 13:21

DNES!

Tým moderátorek Počasí TV Nova se rozroste o novou posilu. Dagmar Honsová, která doposud s TV Nova spolupracovala v roli meteoroložky, se od 1. června postaví i před kameru.

Diváci již mohou Dagmar Honsovou znát jako odbornici z reportáží týkajících se nejrůznějších projevů počasí či dlouhodobých předpovědí. Sbírá i data, na jejichž základě se relace Počasí připravuje. Natáčí také videa a živá vysílání o počasí a jeho vlivech na člověka i přírodu pro TN Live, což je živé vysílání v rámci webu TN.cz.

„ Na počasí je úžasné, že se nikdy nezastaví a pořád se něco zajímavého děje. Někdy bývá vyčerpávající s ním udržet krok, ale vždy mne motivuje, když mohu o jeho zajímavostech informovat diváky. Na tom dobře spolupracujeme s Aničkou Bábovskou a Simonou Šimkovou, s nimiž konzultujeme, jak předpověď počasí co nejlépe podat. Říkám si, že pokud někdo díky tomu druhý den třeba jen nezmokne, je to skvělé a stojí to za to ,“ říká Dagmar Honsová.

▲ Dagmar Honsová (foto: TV Nova)

Dagmar Honsová studovala na České zemědělské univerzitě. Ve volném čase se věnuje svým dcerám, ráda se projede na kole, zvelebuje zahradu, poznává nová místa, stále ale samozřejmě sleduje počasí.

Její kolegyně Simona Šimková dočasně v polovině června z relace odchází, protože se již brzy bude věnovat mateřským povinnostem.

zdroj: Nova