Duben na Netflixu: Totální rozklad či iRukojmí

31.03.2025 16:47

Duben na Netflixu přináší skvělou dávku zábavy, emocí, napínavých filmů, strhujících seriálů i šokujících dokumentů. Čeká vás temná vize budoucnosti v sedmé řadě Black Mirror a finální drama posedlosti v páté řadě TY, adrenalinové drama z pohotovosti v Puls, akční fantasy v Devil May Cry i temný thriller Totální rozklad.

Odhalte šokující pravdu o světě dětských influencerů v dokumentu Špatný vliv: Odvrácená tvář kidfluencerů a inspirujte se životními příběhy legendárních kuchařů v Šéfkuchařův stůl: Legendy.

Seriálové novinky

Duben na Netflixu nabízí pestrou paletu seriálových novinek, od romantiky a medicíny po strhující dokumenty a sci-fi. Ponořte se do randění v Láska ve spektru, sledujte drama v Puls a temnou akci v Devil May Cry. Pro milovníky dystopií je tu Black Mirror s novými epizodami plnými temné satiry. Nenechte si ujít dokument Carlos Alcaraz: Moje cesta, pátou a finální řadu thrilleru TY a sci-fi Eternaut.

Filmové novinky

Duben na Netflixu slibuje filmový zážitek, který vás nenechá chladnými! Připravte se na dávku akce, humoru i silných emocí - dubnová nabídka je plná filmů, které stojí za to vidět. Nechte se unést hudební energií v komedii Ještě jeden banger, nebo prožijte napínavé chvíle s rukojmími v dramatu iRukojmí. Hlavní pozornost si ale zaslouží temný thriller Totální rozklad, kde se znechucený policista pouští do nebezpečné mise v zločineckém podsvětí.

Dokumenty na Netflixu

Netflix otevírá dveře do světa dokumentů, které vás donutí přemýšlet, šokují a odhalí neuvěřitelné příběhy. Ponořte se do temné stránky internetové slávy v dokumentu Špatný vliv: Odvrácená tvář kidfluencerů, nebo se nechte vtáhnout do napínavého příběhu zlodějů a policistů v Diamantový lup. Pro milovníky kulinářského umění je tu Šéfkuchařův stůl: Legendy, který vzdává hold ikonickým kuchařům. A pro ty, kteří se chtějí hlouběji zamyslet nad historií, je tu Zlomové okamžiky: Válka ve Vietnamu, dokumentární seriál, který zkoumá klíčové události a jejich dopad.

Netflix živě

Připravte se na adrenalinovou jízdu v ringu! Sledujte živě, jak se Superstars utkají v nelítostném boji o zlato a slávu v WWE WrestleMania: 2025. Zápasy plné napětí a nečekaných zvratů rozhodnou o dalším směřování jejich kariér.

Pro nejmenší diváky

Pro nejmenší diváky je tu nálož zábavy a dobrodružství! Vydejte se na dobrodružství s partou z kempu v nové řadě Jurský svět: Teorie chaosu, kde na ně čeká mazaný nepřítel a spousta nebezpečí. A pro milovníky klasických animovaných příběhů je tu Asterix a Obelix: Souboj náčelníků, kde se Galové musí vypořádat s nečekanou ztrátou kouzelného lektvaru.

Licencovaná tvorba na Netflixu

I v dubnu se můžete těšit na dávku filmových klasik a oblíbených titulů! Zasmějte se s Cher v nestárnoucí komedii Bezmocná, nebo se nechte unést akcí v Charlieho andílcích: Na plný pecky. Pro milovníky muzikálů je tu strhující Chicago, a pro fanoušky dobrodružství legendární Indiana Jones: Dobyvatelé ztracené archy. Prožijte drama osamění a přežití v Trosečník, a nezapomeňte na oblíbenou českou komedii Poslední aristokratka.

zdroj: Netflix