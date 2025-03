Max odstartuje v Turecku 15. dubna

05.03.2025 16:22

DNES!

Streamovací služba Max od Warner Bros. Discovery (WBD) oficiálně odstartuje na tureckém trhu 15. dubna. Turecká streamovací služba BluTV se transformuje do platformy Max, která nabízí pokročilé funkce a funkcionality.

Max kombinuje místní vyprávěcí sílu BluTV s bohatším výběrem obsahu, čímž poskytuje uživatelům mnohem více hodin a titulů než BluTV. Před spuštěním Maxu se na BluTV premiéruje druhá série populární turecké série "Magarsus", přičemž poslední dvě epizody budou k dispozici výhradně na Maxu 17. a 24. dubna.

Rozšíření Obsahu a Investic

S Maxem budou uživatelé moci nadále sledovat oblíbené pořady z BluTV a získat přístup k nejnovějším HBO a Max Originals, novým sezonám lokálních produkcí BluTV, exkluzivním novým tureckým originálům, blockbusterům z Warner Bros. Pictures a DC Studios.

Kromě toho budou mít přístup k sportovnímu programu Eurosport, dětským pořadům Cartoon Network a Cartoonito, živému zpravodajství CNN International a mnoha dalším titulům. Warner Bros. Discovery se zavázala zvýšit investice do lokálních produkcí v Turecku, čímž nabídne více místních příběhů než kdykoli předtím.

Zlepšení Uživatele a Globální Rozšíření

Platforma Max nabízí vylepšený uživatelský zážitek s novými funkcemi a funkcionality. Kromě lokálních hitů jako "Magarsus", "Prince" a "Bezhat Ç." budou uživatelé moci sledovat globální série jako "The Last of Us", "The White Lotus", "House of The Dragon" a "The Penguin". Max také nabídne filmy jako "Barbie", "Wonka", "Dune" a franšízu "Harry Potter". Turecko se stává 77. územím Max a představuje významný milník v globalizaci služby Warner Bros. Discovery, která aktuálně má 116,9 milionů předplatitelů po celém světě.