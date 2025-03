AWE HD - nový FTA kanál na 13E

05.03.2025 14:47

DNES!

Z evropské orbitální pozice 13°E, kde jsou zaparkovány nové telekomunikační družice Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G začala vysílat další bezplatná stanice ve vysokém rozlišení (HDTV).

Nový program se jmenuje AWE, což je zkratka pro A Wealth of Entertainment. Jde o lifestylový kanál, který nás zavede do světa bohatých a krásných. Stanice se věnuje luxusním jachtám, luxusním domům, luxusním autům, ale také nevšedním výletům, kulinářským specialitám a mnoha dalšímu.

▲ AWE HD - záběr z příjmu stanice

Stanice se stala součástí multiplexu MuxIP, který se zaměřuje na poskytování FAST kanálů k televizním operátorům v Evropě. Je to zajímavý multiplex s americkými volně vysílanými kanály v HD se zaměřením na sport a zábavu. Nabídka například obsahuje programy jako Cricket Gold, Sports First, MVMT Movement of Culture a mnoho dalších.

technické parametry - AWE HD:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,355 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: Digital Fernsehen