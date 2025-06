RpMS: Přiděleny 3 nové frekvence pro VKV

04.06.2025 17:24

DNES!

Po včerejším ústním slyšení uchazečů o volné rozhlasové frekvence zařazené do aktuálního výběrového řízení dnes Rada pro mediální služby (RpMS) rozhodovala o jejich přidělení.

Z devíti VKV/FM frekvencí zařazených do výběrového řízení přidělila tři; přičemž o čtyři další frekvence neprojevil zájem žádný uchazeč a ve dvou případech Rada rozhodování odročila. O frekvence v aktuálním výběrovém řízení se neucházel žádný nový subjekt; všichni žadatelé jsou již držiteli autorizací pro vysílání rozhlasových stanic.

Vysílateli D.EXPRES, k.s. Rada přidělila obě frekvence, o které žádal - 99,6 MHz Martin pro programovou službu ROCK i 101,0 MHz Trštěná pro programovou službu Europa 2. Ve výběrovém řízení to byl jediný žadatel, který se ucházel o přidělení více frekvencí.

Rada vyhověla i žádosti držitele autorizace na vysílání programové služby Rádio 7 (T.W.Rádio s.r.o.), který tak své pokrytí rozšíří na frekvenci 103,5 MHz Senec.

Rozhodování o žádosti vysílatele programové služby Rádio Piešťany (WINTER média, a.s.) o přidělení frekvence 90,2 MHz Piešťany a o žádosti vysílatele programové služby SUB FM (SUB FM s. r. o.) o přidělení frekvence 88,6 MHz Žilina Rada odložila.

zdroj: RpMS