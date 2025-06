Hlas Ameriky ukončil vysílání do Evropy

04.06.2025 11:48

DNES!

Televizní a rozhlasové programy Hlas Ameriky (Voice of America) ukončily svoji distribuci do Evropy. Na satelitním systému Eutelsat Hot Bird skončil multiplex provozovatele kanálů Voice of America (VoA).

Paket se vysílal na pozici 13°E, na kmitočtu 12,226 GHz s HD programy Voice of America TV Europe, Voice of America 365 (Voice of America TV Persian) a Current Time. V rámci multiplexu se vysílalo i 9 rozhlasových programů, převážně s informačním a zpravodajským obsahem. Vše volně ( FTA).

V současné době je transpondér Voice of America stále aktivní. Nešíří ale žádné televizní ani rozhlasové programy.

Důvodem ukončení distribuce tv a rozhlasových stanic VoA je rozhodnutí stávající americké administrativy dále finančně nepodporovat zahraniční vysílání. Bez finanční podpory nejsou tyto média schopná existovat - stanice nemají finance na provoz stanice, platy zaměstnanců či na distribuci programů.

bývalé technické parametry:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,226 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK