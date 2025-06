SkyShowtime v září uvede seriál Dexter: Vzkříšení

03.06.2025 16:10

SkyShowtime uvede dlouho očekávaný dramatický seriál Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení). K dispozici bude exkluzivně na platformě od 12. září.

V hlavní roli dramatického seriálu od tvůrce a výkonného producenta Clyda Phillipse, nominovaného na cenu Emmy®, se jako Dexter Morgan představí držitel ocenění Screen Actors Guild a Zlatý glóbus® Michael C. Hall (Dexter). Produkce je realizována v New Yorku.

▲ Logo SVOD platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Resurrection (Dexter: Vzkříšení) se odehrává několik týdnů poté, co Dextera Morgana (Hall) zasáhne do hrudníku kulka vypálená ze zbraně jeho vlastního syna. Po probuzení z kómatu zjišťuje, že Harrison (Jack Alcott) beze stopy zmizel. Dexter si uvědomuje závažnost toho, čím si musel projít jeho syn,vydává se do New Yorku, odhodlán ho najít a vše napravit. Toto usmíření však nebude tak jednoduché. Když dorazí Angel Batista z Miami Metro (David Zayas) se svými otázkami, Dexter si uvědomí, že ho jeho minulost rychle dohání. Ve městě, které nikdy nespí, se otec a syn potýkají se svou vlastní temnotou a brzy se ocitají hlouběji, než si kdy dokázali představit. Ven z toho všeho vede jen jedna jediná cesta - ta společná.

Kromě Halla se v seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení) představí také Uma Thurman v roli Charley, David Zayas jako detektiv Angel Batista, Jack Alcott jako Dexterův syn Harrison Morgan, Ntare Guma Mbaho Mwine jako Blessing Kamara, Kadia Saraf jako Detective Claudette Wallace, Dominic Fumusa jako Detective Melvin Oliva, Emilia Suárez jako Elsa Rivera, James Remar jako Dexterův otec Harry Morgan a v roli Leona Pratera uvidíme Petera Dinklagea.

David Dastmalchian, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter a Eric Stonestreet se v uvedeném pořadí představí v hostujících rolích jako Gareth, Lowell, Mia a Al.

Prequel seriálu, Dexter: Original Sin, který sleduje studenta Dextera (hraje Patrick Gibson) proměňujícího se v sériového vraha, měl premiéru na začátku tohoto roku a nyní je též k dispozici na SkyShowtime spolu se všemi řadami Dextera a Dextera: New blood.

zdroj: SkyShowtime