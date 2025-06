Léto na Markíze: Premiéry, oblíbené návraty i legendární klasiky

Léto na stanicích skupiny Markíza bude plné premiér, oddechu a zábavy. Diváci se mohou těšit na nové kriminálky, dojímavé příběhy, pořádnou dávku humoru i klasiku, která nikdy neomrzí.

Hlavní kanál TV Markíza sází i během léta na původní a akviziční tvorbu. Každé úterý (20:30 hodin) nabídne v premiéře český seriál Vraždy v kraji. Ve středu ve stejném čase divákům nabídne českou verzi doku reality Extrémní proměny - Druhá šance na život.

Každou sobotu večer Markíza divákům přinese také komediální seriál Gumy, původně vyrobený pro Voyo Originál. Poprvé se objeví v lineárním vysílání.

Noční sloty během týdne oživí akviziční tituly. Od 1.7. ve slovenské premiéře odvysílá americký kriminální seriál Upratovačka (The Cleaning Lady). Na diváky čeká také premiérová 21. série amerického seriálu NCIS - Námořní vyšetřovací úřad. V úterky večer se na obrazovky vrátí kriminálně-komediální seriál Policie Hvar. Od 3.7. každý čtvrtek odvysílá český krimi seriál Odznak Vysočina. Od pondělí 14.7. se chystá návrat dramatického hitu Klamstvo.

V létě nebudou na obrazovkách TV Markíza chybět ani filmy - „Posledné zúčtovanie“ (American Siege), „Invázia do raja“ (Invasie), „Rozhnevaný muž“ (Wrath of Man), „Včelár“ (The Beekeeper), „Barbie“, „Equalizer 3: Posledná kapitola“ (The Equalizer 3) či česká dobrodružná komedie „Poklad“. Chybět nebudou ani populární filmové série jako „Babovřesky“ či „Križovatka smrti“.

TV Doma od 4.8. bude vysílat populární seriál z hasičského prostředí Chicago Fire. Pokračují s novými díly Materinská láska, seriál V hre je láska, kultovní argentinská telenovela Divoký anjel či kultovní komediální seriál Frasier.

TV Dajto se stane domovem slovenského fotbalu. Každou sobotu večer odvysílá zápas Niké ligy. Během léta nebudou chybět sitcomy jako Teória veľkého tresku, Priatelia, Dva a pol chlapa či slovenské komediální stálice Horná Dolná a Susedia. Během víkendu odvysílá komediální spin-off kultovních Přátel - Joey.

Markíza KRIMI od 7.7. odvysílá premiéru 12. a následně 13. série kriminálního seriálu Vraždy v raji. Od 21.7. nabídne nový spin-off s názvem Vraždy v raji: Návrat domov. Od 16.7. odvysílá detektivní seriál Odložený prípad.

Markíza KLASIK bude vysílat od 4.7. kultovní dobrodružný seriál Stratený svet. Od 23.6. divákům nabídne kultovní seriál z 90. let Odpadlík. Dále se diváci mohou těšit na satiru Černí baroni, Rodina Addamsovcov, Hviezdná brána, Beverly Hills 90210 v remastrované HD kvalitě. Nebudou chybět ani klasické série Žandár zo Saint Tropez (Četník ze Saint Tropez), Krstný otev či komediální klenoty s Budem Spencerem a Terencem Hillem.