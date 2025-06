Monstra z hlubin na Viasat Nature

V hloubkách oceánů přesahujících tisíc metrů se rozprostírá svět plný záhad, bizarních forem života a úžasných biologických adaptací. Právě tento tajemný svět zkoumá dokumentární seriál Monstra z hlubin, který má premiéru v pátek 20. června ve 21:00 na stanici Viasat Nature.

Série není jen cestou do neznáma, ale poutavou kombinací vědy a mytologie, setkáním s opravdovými mořskými obry i legendami, které inspirovali mnohých filmařů i spisovatelů.

Steve Backshall - držitel ceny BAFTA a hlas divočiny

Tváří třídílného dokumentu Monstra z hlubin je Steve Backshall, britský biolog, dobrodruh, autor a uznávaný moderátor přírodovědných pořadů. V roce 2011 získal prestižní ocenění BAFTA (Britská akademie filmového a televizního umění) za nejlepší dětský pořad - ocenění, které je ve Velké Británii srovnatelné s americkými Oscary. BAFTA oceňuje umělce a tvůrce, kteří významně přispěli k rozvoji vizuálního vyprávění a vysílání.

Známý svou odvahou, vášní a neukojitelnou zvědavostí se Backshall vydává tam, kam se jiní neodváží - do nejtemnějších částí oceánu, daleko za hranici světla, aby hledal největší a nejpodivuhodnější mořské tvory světa.

Obři oceánu

V oceánu na velikosti záleží. Proč ale některé hlubokomořské druhy dorůstají do tak obrovských rozměrů? Vědci tento jev nazývají hlubokomořský gigantismus - jde o evoluční adaptaci na chlad, extrémní tlak a nedostatek potravy. V tak náročných podmínkách mají větší organismy s pomalejším metabolismem větší šanci přežít a uchovávat energii po dlouhou dobu.

Mezi těmito obry se nachází i vzácná krakatice obrovská (Architeuthis dux). Dlouho byla považována za pouhou legendu, děsivou bytost z námořních pověstí. Dnes ale víme, že je skutečná. Může dorůst až 13 metrů, má deset chapadel s přísavkami a háčky podobnými zubům a oči velké jako talíře, které jsou také největší v živočišné říši. Živí se rybami a jinými hlavonožci a její ohebný tělo jí umožňuje rychlý pohyb mezi různými hloubkami. Pro člověka nepředstavuje žádné známé nebezpečí.

Lovci temnoty

Ne všechna monstra ohromují svou velikostí - některá spoléhají na děsivé techniky lovu. Ďas morský (Lophiiformes), láká svou kořist pomocí svítícího výrůstku na hlavě, který připomíná červa. Jakmile se nic netušící oběť přiblíží, je bleskurychle pohlcena zubatou tlamou.

Ještě zlověstnější je pestrosvítivec černý (Malacosteus niger), která umí produkovat červené světlo. Jde o výjimečnou schopnost v hlubokém oceánu. Tento neviditelný svit jí dává smrtící výhodu, protože většina mořských tvorů tuto vlnovou délku nezachytí a pestrosvítivec tak může lovit zcela nepozorovaně.

Přízraky pravěku

Mohou se v hlubinách oceánu skrývat dávní tvorové? Jedním z nejzajímavějších a věčných témat je megalodon, vyhynulý druh obřího žraloka, který mohl dorůstat až do 18 metrů a měl lovit velryby. Ačkoli se vědci shodují, že megalodon zmizel před miliony let, legenda o něm žije dál. Některé populární teorie dokonce spekulují, že by mohl přežívat v dosud neprozkoumaných částech oceánu.

Monstra z hlubin zkoumají tyto teorie a ukazují, jak lidská touha po objevování neznámého často živí mýty i moderní spekulace.

Mýtus o Krakenovi

Ve skandinávské mytologii byl Kraken obří mořská příšera, která prý dokázala potopit celé lodě. Dnes se vědci domnívají, že původ této hrůzostrašné legendy může spočívat ve starověkých setkáních s obřími olihněmi. V době, kdy byly znalosti o oceánech velmi omezené, musely rozkládající se ostatky těchto tvorů vyplavené na pobřeží působit naprosto mimozemsky.

Dokument staví mýtus proti vědě a ukazuje, že staré námořní příběhy často obsahují zrnka pravdy a jen čekají na své odhalení.

Proč sledovat Monstra z hlubin?

Tento dokument nabízí napětí, úžas i poznání. Díky exkluzivním záběrům, odborným komentářům mořských biologů a nezdolné vášni Stevea Backshalla se diváci ponoří hluboko do jednoho z posledních neprozkoumaných koutů planety, do oceánských propastí. Série klade zásadní otázky o hranicích lidského poznání a připomíná, jak málo toho o životě pod hladinou vlastně víme. Zároveň upozorňuje na potřebu chránit tato tajemná a křehká ekosystémová prostředí.

Premiéra dokumentu Monstra z hlubin bude odvysílaná v pátek 20. června ve 21:00 na stanici Viasat Nature. Nové epizody budou následovat každý pátek v stejném čase. Pokud vás fascinují přírodní záhady, legendy zakořeněné ve skutečnosti a nejpodivnější stvoření světa, tuto sérii si nesmíte nechat ujít.

