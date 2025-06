Ninive - ztracený svět visutých zahrad uvede Viasat History

11.06.2025 09:13

V roce 2014 se svět zatajeným dechem sledoval, jak se druhé největší město Iráku, Mosul, dostalo do rukou samozvaného Islámského státu. Ničení zasáhlo nejen moderní budovy a komunity, ale i nenahraditelné památky starověké civilizace: sochy, chrámy, reliéfy a archivy. Džihádisté záměrně ničili vše, co lidi spojovalo s jejich minulostí. A přesto, paradoxně, právě z těchto trosek začala vzkvétat naděje.

Nový dokument Ninive - ztracený svět visutých zahrad, který mít premiéru v neděli 15. června ve 21:00 na kanálu Viasat History, vypráví mimořádný příběh - příběh města, které mělo zmizet z povrchu země, ale díky vědě, odhodlání a archeologickým objevům se nyní vrací silnější než kdy dřív.

Ninive - starověká metropole supervelmoci

Starověké město Ninive, dnes známé jako Mosul, bylo kdysi hlavním městem první světové supervelmoci, Asyrské říše. Ležící na východním břehu řeky Tigris na severu Iráku, bylo Ninive ve své době největším městem světa. Zabíralo přes 750 hektarů a jeho hradby měřily více než 12 kilometrů. Vybudované v 8. století př. n. l. králem Sancheríbem se změnilo z provinčního městečka na správní, politické a náboženské centrum nevídaného rozsahu.

▲ Ninive - ztracený svět visutých zahrad (foto: Viasat)

Jeho velkolepé chrámy, paláce, zavlažovací systémy, mozaiky, sochy okřídlených býků a detailní reliéfy válečníků svědčí o mimořádných organizačních i uměleckých schopnostech starověkých Asyřanů. Ale pod kameny, mýty a troskami se skrývá ještě jedno přetrvávající tajemství...

Visuté zahrady - div světa na špatném místě?

Po staletí se věřilo, že legendární Visuté zahrady Babylónské se nacházely skutečně v Babylónu. Ale badatelka Stephanie Dalleyová, asyrioložka z Oxfordské univerzity, přináší revoluční teorii a to, že skutečným domovem tohoto starověkého divu světa bylo Ninive, nikoli Babylón.

Dalleyová zkoumá klínopisné texty a vyřezávané reliéfy z období Sancheríba. Poukazuje na monumentální zavlažovací systém - pravděpodobně nejstarší známý akvadukt na světě - který přiváděl vodu do Ninive ze zdrojů vzdálených až 80 kilometrů. Postavený z více než 2,5 milionu kamenných bloků, tento technický zázrak překonával vše, co tehdy svět znal. Právě díky této vyspělé technologii, tvrdí Dalleyová, mohl král vytvořit ohromující, vícepodlažní zahradu na skalnatých svazích Ninive - zelenou oázu stínu, vody a života v srdci mezopotámské pouště.

Archeologie v troskách války

Dokument sleduje práci mezinárodního týmu archeologů, kteří zkoumají tunel vyhloubený extremisty pod pahorkem Nebí Junus, místem, kde se údajně nachází hrob proroka Jonáše. Tam objevili pozůstatky nedotčeného asyrského paláce. Profesor Stefan Maul a jeho tým odhalují nové poznatky o životech vládců říše a spektakulární nálezy - včetně monumentálního vyobrazení krále Ašurbanipala - nám připomínají velikost této ztracené civilizace.

Mezitím kurdský archeolog Bekas Hasan odhaluje mimořádné technologie starověkých asyrských inženýrů. Monumentální vodní kanály, přehrady, mosty a akvadukty - to vše postavené staletí před vzestupem Říma.

Dědictví, které přináší naději

Pro obyvatele Mosulu je boj o znovuzískání jejich dědictví více než jen symbolický. Je to zásadní krok k uzdravení. Mosulské muzeum, kdysi zničené ISIS, nyní znovu ožívá. Díky práci restaurátorů vedených Zaidem Saadallahem jsou ztracené artefakty znovu získávány, sochy rekonstruovány a místům určeným k zapomnění se vrací smysl.

Ninive - ztracený svět visutých zahrad není jen cestou do minulosti, ale také do budoucnosti. Ukazuje, jak objevy učiněné před tisíci lety mohou moderním lidem přinášet naději, identitu a sílu znovu budovat. Je to příběh lidí, kteří i přes válku a zkázu stále věří v sílu poznání, kultury a paměti.

Známe opravdu skutečnou historii světa?

Dokument se věnuje naléhavým otázkám: Jak se Ninive mohlo stát centrem světa za méně než 70 let? Co stálo za rychlým vzestupem Asyrské říše? A jsme o něco blíž k odhalení tajemství visutých zahrad? Dokument Ninive - ztracený svět visutých zahrad spojuje vědu s emocemi, fakta s nadějí a minulost se současností. Nenechte si ujít premiéru v neděli 15. června ve 21:00 na Viasat History, protože historie, o které jsme si mysleli, že ji známe, se možná právě teď přepisuje před našima očima.

zdroj: Viasat