Nová funkce Magio TV: Obraz z mobilu přímo na televizor

11.06.2025 15:35

DNES!

S novou funkcí u televizní služby Magio televízia cez internet přichází společnost Slovak Telekom. Nová funkce umožní divákům si vychutnat televizní obsah naplno - ať už jsou kdekoliv.

Novinka operátora u aplikace Magio TV umožňuje jednoduše přenášet obraz z mobilního zařízení na velkou televizní obrazovku přes technologii Chromecast.

Nová funkce umožní uživatelům sledovat živé přneosy a programy z aplikace Magio TV na větší obrazovce - bez nutnosti dalšího hardware či složitých nastavení.

Pro využití novinky je zapotřebí:

• mobilní zařízení s operačním systémem Android a aplikací Magio TV (verze 4.0.27 nebo novější)

• cílové zařízení podporující sdílení obrazovky (například Chromecast, set top box nebo smart TV)

• a obě zařízení připojené na stejnou Wi-Fi síť

Funkce sdílení obrazu je dostupná pro zákazníky s placeným účtem Magio TV cez internet M, L nebo XL.

Sdílení obrazu na jeden klik v aplikaci Magio TV

Uživatel si v aplikaci Magio TV vybere konkrétní program, klikne na ikonu sdílení v pravém horním rohu a zvolí zařízení, na které chce obraz přenášet. Následně se program začne přehrávat na velké obrazovce. Ovládat jej lze přes mobilní zařízení i dálkový ovladač televizoru.

Sledování bez omezení

Při sdílení obrazu z mobilního zařízení na televizor lze nadále používat mobil. Diváci tak mohou chatovat, prohlížet internet či telefonovat bez přerušení sdíleného obsahu.

Jak nejlépe otestovat novou funkcionalitu v praxi?

Ideální příležitost, jak si novou funkci sdílení obrazu vyzkoušet, nabízí probíhající Mistrovství Evropy hráčů do 21 let 2025. Slovak telekom jako národní partner UEFA U21 EURO 2025 zve všechny fanoušky sledovat zápasy slovenského týmu a vychutnat si je naplno i díky nové funkci sdílení obrazu.

Slovensko jako hostitel přivítá 15 nejlepších týmů Evropy a slovenská reprezentace odehraje tři zápasy v základní skupině A:

11. červen v 18:00 - Slovensko vs. Španělsko (Praha)

14. červen ve 21:00 - Slovensko vs. Itálie (Trnava)

17. červen ve 21:00 - Slovensko vs. Rumunsko (Praha)

Zajímavá budou i další utkání turnaje:

11. červen ve 21:00 - Portugalsko vs. Francie (Trenčín)

12. červen ve 21:00 - Česko vs. Anglie (Dunajská Streda)

18. červen ve 21:00 - Německo vs. Anglie (Nitra)

Semifinále se uskuteční 25. června, finále je naplánováno na 28. června ve 21:00 v Bratislavě.

zdroj: ST