Hilary Swank na Nova Cinema ve filmu Nový Karate Kid

24.06.2025 15:11

V neděli 29. června v 10 hodin se mohou diváci Nova Cinema těšit na premiéru filmu Nový Karate Kid. Představuje čtvrtý díl slavné série, který se od předchozích liší nejen absencí hlavního hrdiny Daniela LaRussa, ale také zaměřením na novou protagonistku - teenagerku Julii Pierceovou, ztvárněnou tehdy začínající Hilary Swank.

Zajímavosti:

• Hilary Swank byla vybrána z více než 500 uchazeček o roli Julie Pierceové. Tato role se stala jejím prvním výraznějším filmovým vystoupením a odrazovým můstkem k pozdější úspěšné kariéře.

• Pat Morita se vrátil do role pana Miyagiho, čímž se stal jediným hercem, který se objevil ve všech čtyřech původních filmech série.

• Na rozdíl od předchozích dílů, které se odehrávaly převážně v Kalifornii, byl tento film natáčen na východním pobřeží USA - konkrétně v Bostonu a jeho okolí.

• S rozpočtem 12 milionů dolarů film celosvětově vydělal přibližně 15,8 milionu dolarů, což z něj činí nejméně úspěšný díl série z hlediska tržeb.

• Během natáčení získala Hilary Swank od choreografů bojových scén přezdívku „růžový pás“. Byla výborná v efektních technikách, přestože měla mezery v základních dovednostech.

• Scéna, kde Julie cvičí katu v klášteře pod vodopádem, vychází z tradiční formy Naihanchi Shodan. Tato kata má čínský původ a je běžná v okinawském a japonském karate, stejně jako v korejském Tang Soo Do.

• Kromě původní hudby Billa Contiho zazněly ve filmu písně interpretů jako The Cranberries, M People, Des'ree a dalších, což odráželo snahu oslovit mladší publikum.

zdroj: Nova