Komediální speciál Mard Maron: Panika v srpnu na HBO Max

24.06.2025 09:27

Druhý komediální speciál Marca Marona v originálním znění HBO Marc Maron: Panicked (Marc Maron: Panika) bude mít premiéru v sobotu 2. srpna na HBO Max.

" Mám pocit, že je tohle moje nejlepší práce, kterou jsem kdy udělal. Všechno se skvěle sešlo. Režie, scénografie I jednotlivé výstupy. HBO mě zcela chápe a já jsem nadšený, že se jeho prostřednictvím mohu prezentovat ,“ říká Marc Maron.

Nina Rosenstein, viceprezidentka HBO pro program, Late Night a speciály, dodává: " HBO je v tomto ohledu velmi úspěšné. Marc je jedním z největších herců všech dob. Jeho standup vás dokáže rozesmát a zároveň tnout do živého - je vtipný, syrový a zcela jedinečný. Jsme moc rádi, že s ním můžeme spolupracovat na jeho druhém speciálu pro HBO ."

Ve svém druhém speciálu HBO nabízí komik a podcaster Marc Maron svůj vybroušený pohled na náš stále nejistější svět.

Jde o šestý Maronův stand-up speciál. Jeho předchozí speciály získaly nominace na ceny WGA a Critics Choice Awards, stejně jako uznání kritiků a diváků. Maron má ve světě podcastů bezkonkurenční pověst díky svému stěžejnímu podcastu „WTF with Marc Maron“. Tento podcast ve stylu rozhovorů, který byl spuštěn v roce 2009 a letos na podzim končí, si každoročně pustí více než 50 milionů posluchačů a do dnešního dne bylo nahráno přes 1 600 epizod. Maron hrál v seriálu společnosti Netflix „GLOW“, za který získal nominaci na cenu Critics Choice Award a nominaci na cenu SAG, a také ve scénáristickém seriálu „Maron“, který se vysílal čtyři sezóny na stanici IFC. Nedávno měl na SXSW premiéru dokumentární film „Are We Good?“, který zachycuje jeho kariéru a cestu za překonáním smutku a ztráty a byl promítán na festivalu Tribeca. V současné době Maron hraje po boku Owena Wilsona v golfovém komediálním seriálu „Stick“ na Apple TV+. Mezi jeho nadcházející tituly patří „Mizerové 2“, „In Memoriam“ a „Deliver Me from Nowhere“.

Producentem komediálního speciálu je David Martin, dále společnost Avalon a režisérem je Steven Feinartz.

zdroj: WBD