Ve Španělsku odstartoval kanál VEO 7

22.06.2025 07:23

DNES!

Španělská mediální společnost Unidad Editorial, vydavatel novin El Mundo, Expansión a Marca, spustila ve středu 18. června na španělském trhu nový digitální pozemní televizní kanál s názvem VEO 7.

Stanice se zaměřuje na vysoce kvalitní filmy a seriály. Program je k dispozici zdarma na stránkách GOL Play, který byl 10. června stažen z pozemního vysílání.

Tento krok umožní firmě patřící do italského holdingu ECS MediaGroup posílit svůj závazek k audiovizuálnímu obsahu ve Španělsku a nabídnout televizní kanál pro milovníky umění a zábavy v pozemním vysílání.

VEO 7 rozšiřuje a obohacuje nabídku založenou na fikci a zábavě ve Španělsku o bohatou kolekci filmů pro fanoušky národní a mezinárodní kinematografie.

V prvních týdnech vysílání nabídne VEO 7 program zaměřený na filmové tituly, které si získaly uznání filmových kritiků i diváků. Mezi hlavními událostmi bude uvedení černé komedie „Anatomy of Revenge“ (2013), akční komedie „Pixie“ (2020), parodie na životopisné filmy o Alu Yankovicovi „Weird: The Al Yankovic Story“ (2022) a sci-fi produkce „Crimes of the Future“ (2022).

Program VEO 7 bude obohacen o klasické a kultovní seriály, ideální pro letní sezónu. Jednou z nejzajímavějších položek bude „Baywatch“, která v 90. letech formovala celou generaci. Další zajímavou položkou bude kanadský policejní seriál „Critical Point“.

zdroj: satkurier.pl + expansion.com + mundoplus.tv