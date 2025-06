Netflix v červenci: Trochu moc, Sandman či Cihla

27.06.2025 07:55

DNES!

Červenec na Netflixu přináší to nejlepší z filmového světa - od fantasy a romantiky po dokumentární dramata a filmové klasiky. Sledujte romantické hledání lásky v seriálu Trochu moc a temné intriky ve fantasy seriálu Sandman: 2. řada.

Zasmějte se s komedií Rivalové 2 a prožijte mrazivé chvíle v dokumentu Útok na Londýn: Hon na atentátníky ze 7. července. Pobavte se s dětmi u animovaného filmu 7 medvědů a nechte se inspirovat optimismem ve filmu Forrest Gump. Ponořte se do temnoty v dramatu Joker.

Seriálové novinky

Červenec na Netflixu přináší seriálovou nálož plnou fantasy, romantiky, krimi i reality show! Ve fantasy seriálu The Sandman: Season 2 Volume 1 se lord Morfeus ocitne v nebezpečí. V romantické komedii Kdo si počká, polovičky se dočká se single lidé snaží najít lásku. V kriminálním seriálu Hon na gringos sledujeme elitní jednotku mexické policie v akci. V neotřelé reality show Skupina naslepo talentovaní zpěváci soutěží o slávu. V romantickém seriálu Trochu moc se žena po rozchodu zamiluje do nezávislého muzikanta. V thrilleru Živel detektiv vyšetřuje smrt v divočině. V mysteriózním seriálu Delirium se manžel snaží odhalit temnou minulost své ženy. A v akčním seriálu Spoušť se policajt a překupník zbraní střetnou v drsném souboji.

Filmové novinky

Červencové filmové novinky na Netflixu přináší smršť plnou napětí, komedie i tajemství! V thrilleru Cihla se obyvatelé činžáku snaží uniknout ze záhadné pasti. V komedii Svatba na Bahamách Madea rozpoutá na svatbě peklo. V mysteriózním filmu Ode zdi ke zdi nový majitel bytu odhaluje temná tajemství. A v komedii Rivalové 2 se Štístko Gilmore vrací na scénu!

Dokumenty na Netflixu

Dokumentární novinky na Netflixu odhalují otřesné události, kontroverzní kauzy i hrdinskou práci záchranářů! V dokumentu Útok na Londýn: Hon na atentátníky ze 7. července se vracíme k bombovým útokům v Londýně v roce 2005. V dokumentu Totální provar: America Apparel sledujeme vzestup a pád módní značky American Apparel. A v dokumentárním seriálu Kritické minuty: Otázka života a smrtí nahlédneme do práce londýnských traumatologických jednotek. Připravte se na silné příběhy, které vás zasáhnou!

Comedy Special

Nate Jackson: Super Funny

Nate Jackson si zase jednou skvěle vodí publikum a chrlí břitké vtipy i drsné narážky. Třeba na posilovny, kde vás nikdo nesoudí, nebo na předstírání, že jste někdo jiný.

Vir Das: Fool Volume

Komik Vir Das vypráví, jak mu při opletačkách s policií, nepříjemných setkáních i při ztrátě hlasu pomohlo, když si hrál na blázna.

Pro nejmenší diváky

7 medvědů

Zapomeňte na sedm trpaslíků a těšte se na sedm medvědů! Tahle roztomilá chlupatá parta si pohraje s klasickými pohádkami tak, že se vám z toho zatočí hlava.

Netflix živě

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3

Přelomová mega akce ze světa ženského boxu, na které si to v Madison Square Garden rozdají mimo jiné Katie Taylor a Amanda Serrano. Pořádá Most Valuable Promotions. Trailer zde

Anime

Pro fanoušky anime přináší Netflix nové dobrodružství a fantastické světy! V Leviatan se princ a letec snaží zabránit světové válce. V My Melody & Kuromi musí kamarádi zachránit svůj domov. Nechte se unést do světa fantazie!

Licencovaná tvorba na Netflixu

Červenec na Netflixu přináší filmové skvosty plné oscarových trháků a kultovních snímků! Prožijte životní cestu geniálního matematika v životopisném snímku Čistá duše. Nechte se inspirovat optimismem Forresta v nestárnoucím filmu Forrest Gump. Zasmějte se s bláznivou Maskou. Ponořte se do temnoty v Jokerovi. Odhalte pravdu v revolučním Matrixu. A sledujte boj o přežití v Nejtemnější hodině.

zdroj: Netflix