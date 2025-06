Největší letní hity na SkyShowtime: Langer či Kravaťáci

26.06.2025 10:16

S příchodem čím dál teplejších jarních a letních dnů přináší SkyShowtime spoustu novinek. Těšit se můžete na premiéry oblíbených seriálů a filmových trháků, které vás udrží v napětí i během horkých letních večerů.

Do nabídky dorazí například seriálový fenomén Kravaťáci, který sleduje dramatické i vtipné příběhy špičkových právníků z New Yorku. Fanoušci sci-fi se mohou těšit na novou řadu dobrodružství ve vesmíru s novou řadou seriálu Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy).

Milovníky hororu nadchne temný a stylový remake klasiky Nosferatu, zatímco příznivci fantasy ocení magický svět filmu Čarodějka.

Každý z těchto letních hitů je jako stvořený pro pohodový večer s napínavým dějem, silnými emocemi a nezapomenutelnou atmosférou.

Langer

Série: 1

Epizody: 6

Datum premiéry: Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 11. července.

Langer je šestidílný thriller s Jakubem Gierszałem v roli Piotra Langera, mladého a temperamentního podnikatele, který zdědil finanční holding po svém tragicky zesnulém otci. Ve volném čase se Piotr věnuje své dlouholeté vášni - je nepolapitelným sériovým vrahem, kterého už roky neúspěšně pronásledují státní zástupci. Jednoho dne se však v jeho životě objeví úchvatná Nina. Aby upoutala Langerovu pozornost a dostala se k němu blíž, navštíví jeho charitativní večírek. Brzy poté se zaplete do nebezpečné hry a vztahu s Langerem, což jí nijak neusnadňuje odhalení důkazů, že je sériovým vrahem. Zvítězí tentokrát spravedlnost? Seriál je adaptací populárního románu Remigiusze Mróze, jednoho z nejčtenějších polských autorů.

Kravaťáci

Série: 1-9

Datum premiéry: Všechny epizody budou k dispozici na SkyShowtime od 17. července.

Kravaťáci se odehrávají v prostředí špičkové manhattanské advokátní kanceláře, kde zkušený profesionál Harvey Specter (Gabriel Macht) podnikne riskantní krok a vybere si za koncipienta Mikea Rosse (Patrick J. Adams), brilantního, ale lhostejného absolventa právnické fakulty. Mike se ocitá v, pro něj dosud neznámém, světě a při hledání spravedlnosti spoléhá především na špičkovou konzultantku firmy Rachel (Meghan Markle) a Harveyho nekompromisní asistentku Donnu (Sarah Rafferty). Mike má navíc fotografickou paměť a díky své minulosti pouličního podvodníka se dokonale vyzná v lidech i v nečekaných situacích. Nakonec se ukáže jako právní génius, a to i přesto, že práva nikdy nestudoval.

Zákon a pořádek (2021)

Série: 4

Epizody: 22

Datum premiéry: Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 14. srpna.

Kultovní televizní drama ze soudní síně je zpět. Původní seriál Zákon a pořádek (2021) od legendárního producenta a tvůrce Dicka Wolfa, držitele ceny Emmy®, se vrací, aby navázal na svůj historický odkaz zcela novou sérií aktuálních případů založených na největších světových událostech naší doby. V kultovním dramatu oceněném cenou Emmy se objeví nové hvězdy: Tony Goldwyn Goldwyn, Hugh Dancy, Odelya Halevi, Mehcad Brooks, Reid Scott a Maura Tierney. Seriál, v němž se vrací i oblíbení herci z předchozích řad, pokračuje v klasickém dvoudílném pojetí - zkoumá proces vyšetřování zločinů policií a stíhání pachatelů okresními prokurátory.

K dispozici také: 1. - 3. série

Filmy

Ježek Sonic 3

Datum premiéry: Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 2.července.

Ježek Sonic se vrací ve svém dosud nejnapínavějším filmovém dobrodružství. Sonic, Knuckles a Tails bojují proti novému a mocnému protivníkovi Shadowovi - tajemnému padouchovi se schopnostmi, jaké dosud nepoznali. Protože je svými schopnostmi ve všech ohledech převyšuje, je Sonicův tým nucen hledat neobvyklé spojence v naději, že se jim podaří Shadowa zastavit a zachránit planetu. V hlavních rolích se představí Jim Carrey, James Marsden a Tika Sumpter.

Nosferatu

Datum premiéry: Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 4.srpna.

Hororový režisér Robert Eggers (Maják) oživuje kultovní německý němý film z roku 1922 s hvězdným hereckým obsazením včetně Billa Skarsgarda, Lily-Rose Depp, Nicholase Houlta, Willema Dafoea, Emmy Corrin a Aarona Taylora-Johnsona. Hororový příběh sleduje mladou ženu, kterou pronásleduje zákeřný upír z Transylvánie.

zdroj: SkyShowtime