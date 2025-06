Dokument, který prolomil mlčení na Viasat True Crime

26.06.2025 09:29

DNES!

Dne 30. června ve 21:00 odvysílá televizní stanice Viasat True Crime dokument Giséle Pelicotová - nechci mlčet. Dokument již vyvolal bouřlivé reakce po celé Evropě a odhalil skrytou krizi: sexuální násilí usnadněné podáním drog.

Prostřednictvím odvážných příběhů Gisèle Pélicotové a její dcery Caroline Darianové dokument odhaluje nejen hrůzy jednoho z nejvíce šokujících trestních případů ve Francii, ale také naléhavou potřebu společenských a právních změn.

Původně byl dokument vysílán začátkem roku 2025 na francouzské veřejnoprávní stanici France 2, a poté byl distribuován v mnoha evropských zemích. Nyní bude odvysílán na kanále Viasat True Crime.

Ve Francii sledovalo první vysílání více než 1,2 milionu diváků a recenze médií byly jednoznačné: dokument je „střízlivý, jasný, bez sklouznutí k senzacechtivosti“ (Le Monde), zatímco The Independent ho popsal jako „impulz, který probouzí veřejné svědomí“.

Utrpení jedné rodiny jako katalyzátor změny

Téměř deset let byla Gisèle Pélicotová obětí nepředstavitelného zneužívání ze strany svého tehdejšího manžela Dominiqua Pélicota. Bez jejího vědomí ji pravidelně omamoval sedativy jako lorazepam a zopiclon, čímž ji uváděl do bezvědomí a znemožňoval jí zapamatovat si následné útoky. Dominique tyto činy nejen páchal, ale také je natáčel a zval do svého domu více než 50 dalších mužů, aby se na nich podíleli - v městech Avignon, Paříž a Mazan.

Zločiny vyšly najevo až v září 2020, kdy policie při vyšetřování jiné záležitosti prohledala Dominiqueův dům a objevila tisíce fotografií a videí dokumentujících tyto útoky. Gisèle a její rodina, včetně dcery Caroline, se o všem dozvěděly od policie. Caroline vzpomíná na okamžik, kdy jí matka sdělila pravdu: „Nejdřív jsem nechápala, co slyším. Viděla jsem bolest své matky a pak mi začal docházet celý rozsah té hrůzy.“

Prolomit mlčení: od ticha k solidaritě

Místo aby se stáhly do anonymity, Gisèle a Caroline se rozhodly vystoupit na veřejnost, odhodlány přesunout pocit hanby z obětí na pachatele. Jejich rozhodnutí inspirovalo další oběti k tomu, aby se ozvaly a žádaly spravedlnost.

Caroline šla ještě dál a založila neziskovou organizaci #MendorsPas („Nedávej mě spát“) - hnutí, které povzbuzuje oběti sexuálního násilí pod vlivem drog, aby vyhledaly pomoc a spravedlnost. Organizace bojuje za lepší lékařské protokoly, pevnější právní rámce a větší povědomí veřejnosti, aby případy jako ten Gisèlin už nikdy nebyly přehlíženy.

Přelomový proces a jeho dopad

Soudní proces v Mazanu, zachycený v dokumentu, byl bezprecedentní co do rozsahu i dopadu. Začal 9. září a během 15 týdnů soud vyslechl děsivé důkazy o tom, jak Dominique Gisèle omamoval, hledal „spolupachatele“ online a pečlivě vše dokumentoval. Dne 19. prosince 2024 byl Dominique Pélicot odsouzen k 20 letům vězení - což je maximální trest dle francouzského práva - za znásilnění a organizaci skupinových útoků pomocí omamných látek. Více než 50 dalších mužů bylo odsouzeno na 3 až 15 let, v závislosti na jejich zapojení a dostupných důkazech.

Rozhodnutí Gisèle vypovídat veřejně, bez anonymizace, se stalo symbolem odvahy a naděje. Spolu s ní vystoupila také Caroline. V rozhovoru s Oprah Winfrey Caroline řekla: „ Ticho slouží útočníkovi. Náš hlas, i když je jen jeden, může být signálem pro mnoho dalších .“

Síla Gisèlinene a Carolinine aktivity přiměla francouzské a evropské instituce, aby přehodnotily, jak se případy sexuálního násilí pod vlivem drog vyšetřují, stíhají a jak se o nich mluví ve společnosti.

Skrytá epidemie: sexuální násilí pod vlivem drog

Jak dokument ukazuje, sexuální násilí za pomoci drog (DFSA) je mnohem častější, než si lidé uvědomují a pachatelem často není neznámý člověk. Útočníci často používají běžné léky na předpis a výpadky paměti znemožňují obětem, aby si uvědomily, co se stalo, natož aby to nahlásily. Důkazy rychle mizí a oběti se často setkávají s nedůvěrou, obviňováním a institucionálními překážkami.

Práce Caroline v rámci #MendorsPas upozorňuje na potřebu:

* Zlepšení lékařských protokolů: školení zdravotníků, včasné toxikologické testy, péče citlivá na trauma.

* Silnější právní rámce: jasné postupy pro policii a soudy při vyšetřování zneužívání pod vlivem drog.

* Větší povědomí veřejnosti: vzdělávání o známkách DFSA a podpora obětí bez stigmatizace.

* Reforma politiky: školení pro policii, prokurátory a soudce a zvýšení financování služeb pro oběti.

Výzva ke změně: Už žádná hanba

Giséle Pelicotová - nechci mlčet není jen dokument - je to výzva k činu. Nabádá společnost, aby naslouchala, věřila obětem a požadovala změnu. Sdílením svého příběhu Gisèle a Caroline ukazují, že uzdravení i spravedlnost jsou možné, a že mlčení lze prolomit.

Premiéra dokumentu bude odvysílaná na stanici Viasat True Crime 30. června ve 21:00. Sledujte nejen silný příběh o přežití a odhodlání, ale přidejte se k hnutí, které usiluje o konec sexuálního zneužívání pod vlivem drog a hanby, která je s tím stále spojena.

Trailer:

zdroj: Viasat