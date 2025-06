Novým generálním ředitelem České televize byl zvolen Hynek Chudárek

25.06.2025 19:28

Rada České televize dnes zvolila novým generálním ředitelem Hynka Chudárka, který dosud působil jako výkonný ředitel obchodu ČT. Do čela veřejnoprávní instituce nastupuje na šestileté funkční období od 1. července 2025.

„ Děkuji Radě ČT za důvěru, velmi si jí vážím. Jak jsem uvedl ve svém kandidátském projektu, chci v ČT vytvořit otevřené a tvůrčí prostředí, ve kterém budou na základě jasně stanovených pravidel, pravomocí a odpovědností systematicky vyhledávány nové náměty napříč institucí. A to nelze uskutečnit bez kvalitních pracovníků ,“ říká zvolený generální ředitel Hynek Chudárek a dodává: „ ČT musí oceňovat schopné a profesionálně zdatné zaměstnance, spolupracovníky i celé tvůrčí kolektivy. Budu jim naslouchat a brát v potaz jejich názory, včetně podnětů odborových organizací. Zároveň však musí ČT vnímat podněty i z vnějšku. Plánuji úzkou spolupráci se zástupci tvůrců a uměleckých svazů a zároveň zohledním potřeby a hlasy diváků. Za významné považuji také zlepšit vztahy mezi managementem a Radou ČT, které vnímám nyní jako narušené. Je to právě spolupráce a vzájemný respekt, které jsou pro stabilitu a prosperitu ČT jako média veřejné služby velmi důležité .“

▲ Nový šéf ČT Hynek Chudárek (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)

Z volby generálního ředitele České televize odstoupil po pátém kole ředitel divize Program Milan Fridrich: „ V životě člověka nastanou chvíle, kdy musí udělat rozhodnutí, které není jednoduché a osobně ho netěší, ale je přesvědčený, že je správné pro celek. Dnes jsme viděli, že volba generálního ředitele byla zablokována - ani po pěti kolech jsme neměli výsledek. Zůstávat v takovém provizoriu by bylo pro Českou televizi velmi nebezpečné. Pracuji zde už osmnáct let jako manažer a televize je pro mě víc než jen zaměstnání - tvoří dvě třetiny mého profesního života. Záleží mi na její stabilitě, na tom, aby měla ředitele, jasnou strukturu, aby se rozvíjela, digitalizovala a obsahově posouvala. Proto jsem se rozhodl z volby odstoupit. Věřím Hynkovi Chudárkovi nejen jako kolegovi a profesionálovi, ale i jako člověku, kterému můžu důvěřovat. Budu mu stát po boku jako statutární zástupce, pomáhat mu a dělat maximum pro to, aby televize prosperovala. Odstoupit z volby pro mě bylo těžké rozhodnutí - lidsky i profesně - ale stabilita České televize je pro mě důležitější než moje vlastní ambice .“

„ Velice si vážím toho, co Milan Fridrich učinil a chci mu za to velmi poděkovat. Známe se dlouho, spolupracujeme už dvanáct let a víme, že mezi námi nebude problém ani do budoucna. Od začátku jsem říkal, že chci stavět na silných manažerech, které dobře znám, a že potřebuji tým, který umožní České televizi okamžitě fungovat a plnit svou veřejnoprávní roli. Už při přípravě svého projektu jsem s Milanem Fridrichem počítal jako s člověkem pro oblast programu a zároveň jako se svým statutárním zástupcem. To rozhodnutí nepadlo až teď, ale bylo součástí mé představy od začátku. Věřím, že máme společnou vizi a z obou projektů vezmeme to nejlepší, aby Česká televize mohla skutečně těžit ,“ říká zvolený generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Rada České televize vybrala nového generálního ředitele celkem z dvacítky kandidátů, kteří splnili podmínky otevřeného výběrového řízení. Do druhého kola postoupilo pět finalistů, kteří minulý týden před radními představili svou koncepci vedení a rozvoje České televize. Projekty všech uchazečů o funkci generálního ředitele jsou k dispozici na webu Rady ČT.

