Film Generace Y na Nova Cinema

27.06.2025 09:03

Nova Cinema uvede 6. července ve 21:45 premiéru filmu Generace Y z roku 2020. Snímek přináší pohled na mladou generaci, která se po absolvování vysoké školy ocitá v pasti ekonomického systému, jenž podle jejího názoru selhal.

Film, inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje skupinu čerstvých absolventů, kteří se rozhodnou „vzít si zpět, co jim patří“ - prostřednictvím odvážných a promyšlených loupeží v luxusních domech bohatých obyvatel Chicaga.

Zajímavý je už samotný název filmu. Jeho originální titul Echo Boomers označuje generaci Y - tedy děti tzv. baby boomers, narozené přibližně mezi lety 1980 a 1995. Tato skupina v Americe čelí vysokým studentským dluhům, globálně problémem jsou stagnující platy a obtížně dosažitelné bydlení. Film tento pojem využívá nejen jako generační označení, ale i jako výstižný symbol vzdoru a frustrace.

Hlavní roli ztvárnil Patrick Schwarzenegger, syn slavného Arnolda Schwarzeneggera. Jeho postava Lance je intelektuálně schopný, ale deziluzovaný mladík, který podlehne vidině rychlých peněz a pomsty společnosti. Po jeho boku exceluje Michael Shannon v roli charismatického a manipulativního vůdce Mela Donnellyho.

Film je režijním debutem Setha Savoye, který na projektu pracoval téměř deset let. V rámci příprav sbíral detailní informace o skutečných členech chicagského gangu, kteří se v reálném životě dopouštěli podobných činů, jaké film zobrazuje. Výsledkem je mix kriminálního thrilleru a společenské satiry, jenž se nebojí kritizovat americký sen, systém studentských půjček ani generační propasti.

Generace Y není jen příběhem o krádežích, ale především o generačním neklidu - o mladých lidech, kteří se cítí být zrazeni systémem a volí vlastní cestu, jak si vynutit změnu, i za cenu zločinu.

Zajímavosti:

• Místo klasických kulis se tvůrci rozhodli využít skutečné luxusní domy v oblasti Chicaga, což přispívá k autenticitě. Některé interiéry patřily skutečným sběratelům umění, takže rekvizitáři museli být velmi opatrní.

• Patrick Schwarzenegger provedl většinu kaskadérských kousků sám, přestože měl k dispozici dubléra. Trval na tom, že většinu akčních scén - včetně výpadů do vil a útěků - zvládne osobně. Uvedl, že mu to pomáhá lépe se vžít do role.

• Režisér Seth Savoy během příprav kontaktoval některé členy skupiny, která byla předlohou pro film. Na základě rozhovorů s nimi vytvořil profily postav a motivace, které odpovídají realitě více, než by se mohlo zdát.

• Scénář ke Generaci Y vznikl už během Savoyova studia na Columbia College Chicago.

• Přestože film působí stylově a bohatě, rozpočet byl omezený. Mnohé scény tak musely být natočeny rychle, často už na první nebo druhý pokus.

zdroj: Nova