The Kim Kardashian Diamond Heist brzy na HBO Max

04.07.2025 08:53

DNES!

Kdo stojí za nechvalně proslulou loupeží Kim Kardashian s pistolí v ruce v Paříži v roce 2016? Lidé blízcí případu poprvé odhalují podrobnosti o zločinu.

Pětačtyřicetiminutový dokumentární film The Kim Kardashian Diamond Heist vyšetřuje jeden z nejzávažnějších zločinů celebrit tohoto desetiletí.

S exkluzivním přístupem k přátelům rodiny Kardashianových, francouzským orgánům činným v trestním řízení a novinářům, kteří případ pozorně sledovali. Film odkrývá detaily toho, co se té noci skutečně stalo, a zavede nás I do soudní síně o téměř deset let později.

Tvůrci dokumentu jsou Firecracker Films pro BBC Three a BBC Current Affairs. Jes Wilkins, kreativní ředitel společnosti Firecracker Films, a Sam Emmery, kreativní ředitel, oba působí I jako producenti dokumentu. Režisérem filmu je Ben Bryant, producentkou Jessica Sartenaer a na střihu se podíleli Nasfim Haque a Joanna Carr z BBC.

Dokument Diamantová loupež Kim Kardashian v premiéře na HBO Max již 15. července 2025. K vidění bude ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Nizozemsku, Belgii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Polsku, České republice a Slovensku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku a Srbsku.

zdroj: WBD