Velká Británie navýší kapitál v Eutelsatu

10.07.2025 20:19

Společnost Eutelsat oznámila, že Spojené království se připojí k plánovanému navýšení kapitálu, které bylo ohlášeno 19. června 2025. Díky účasti britské vlády se celková částka navýšení zvýší na 1,5 miliardy eur, což posílí realizaci dlouhodobé strategické vize společnosti.

Mezi klíčové investory patří také Francie prostřednictvím APE (Agence des Participations de l'Etat), Bharti Space Limited, CMA CGM a FSP, kteří společně přispějí k posílení kapitálové základny Eutelsatu v celkové částce 163,3 milionu eur.

Britská vláda, zastoupená ministrem pro vědu, inovace a technologie, se zavázala investovat 163,3 milionu eur, což odpovídá jejímu podílu po navýšení kapitálu. Celková částka rezervovaného navýšení kapitálu činí 828 milionů eur, přičemž Francie (APE) přispěje 551 miliony eur, společnost Bharti Space Limited 30 miliony eur, britská vláda 90 miliony eur, CMA CGM 100 miliony eur a FSP 57 miliony eur.

Následná nabídka akcií (Rights Issue) by měla přinést dalších 672 milionů eur. Celý proces by měl být dokončen do konce roku 2025, přičemž schválení podléhá souhlasu akcionářů a regulačních orgánů.

Po těchto dvou transakcích a za předpokladu účasti investorů by francouzský stát vlastnil 29,65 % kapitálu a hlasovacích práv, zatímco Bharti Space Limited, vláda Velké Británie, CMA CGM a FSP by vlastnily 17,88 %, 10,89 %, 7,46 % a 4,99 % akciového kapitálu a hlasovacích práv, s tím, že investoři rezervovaného kapitálového navýšení nebudou moci zahájit veřejné převzetí.

Generální ředitel Eutelsatu Jean-François Fallacher vyjádřil potěšení z podpory britské vlády, která je jedním z hlavních akcionářů projektu OneWeb a klíčovým partnerem v oblasti satelitních technologií. Ministr Peter Kyle zdůraznil, že satelity jsou zásadní nejen pro ekonomiku Spojeného království, ale i pro národní bezpečnost, a tato investice potvrzuje závazek země podporovat rozvoj kritických technologií v globálním satelitním sektoru. Spolupráce v oblasti vesmíru tak zůstává důležitým prvkem strategického partnerství mezi oběma zeměmi.

zdroj: Eutelsat