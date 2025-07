Český rozhlas Vltava uvádí dokumentární sérii CzechTek

28.07.2025 13:42

V pondělí 28. července uvádí Český rozhlas Vltava premiéru dokumentární série Šimona Šafránka CzechTek: Příběh českého raveu a připomíná tak výročí 20 let od násilného rozehnání Czechteku, největšího festivalu freetechno scény ve střední Evropě.

29. červenec 2005. Pod policejními obušky a v oblacích slzného plynu končí CzechTek u Mlýnce na Tachovsku - největší raveový festival ve střední Evropě. Před dvaceti lety policejní těžkooděnci zasáhli proti tanečníkům a milovníkům techna. Událost, která se nesmazatelně vepsala do dějin porevolučního Česka. Spojení elektronické hudby, svobodné akce a undergroundové kultury na hranici ilegality - rozhlasový pořad CzechTek, pro Český rozhlas Vltava zmapoval režisér Šimon Šafránek.

▲ Dokumentární série CzechTek (foto: ČRo)

„ V téhle dokumentární sérii se s pamětníky a pamětnicemi vracíme v čase a vyprávíme příběh Czechteku a českého raveu ,“ říká Šimon Šafránek. „ Je to zvukový dokument o svobodě ukryté v dunící hudbě, o mejdanu a sounáležitosti komunity, která nesla mnoho pozitiv a negativ pro organizátory, vizionáře i samotné účastníky této akce ,“ pokračuje autor pořadu. Dokumentární sérii doplnil autorskou hudbou Pjoni - Jonatán Pastirčák a hudební design vytvořil Ink Midget - Adam Matej.

„ CzechTek je hluboce vrytý do mapy české kulturní scény. Je důležité vnímat za ním masu lidí, životních příběhů a hudební stopu, kterou vytvořil a zanechal. V tehdejší době to byl fenomén. Dnes podobných rozměrů dosahují jen hudební festivaly pod komerčními značkami, popřípadě podpory státu. Taková akce by dnes už nemohla vzniknout, existovat, a právě proto má smysl se k ní po dvaceti letech vrátit a zamyslet se nad jejím odkazem ,“ říká šéfredaktorka Vltavy Jaroslava Haladová.

Jaká byla historie freeparties a raveu v Česku? Poslouchejte CzechTek: Příběh českého raveu od 28. července 2025 ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v pořadu ArtCafé, v aplikaci mujRozhlas a na dalších podcastových platformách.

Šimon Šafránek, filmař a publicista. Autor dokumentárních filmů King Skate (2018), Meky (2020) nebo série RapStory (2021). Podílel se na dokumentu Karlos (2024). Autor knih 23 nebo Fleischerei 36.

Autor série: Šimon Šafránek

Moderace: Johana Matoušková

Autor hudby: Pjoni (Jonatán Pastirčák)

Zvukový design: Ink Midget (Adam Matej)

Mistr zvuku: David Dibelka

Kreativní producenti: Aleš Stuchlý, Barbora Vait

Produkce: Petra Petříčková

Grafika: Kateřina Olexová

Účinkují: Martin Neal (Technical Support Sound System), Joe Rush (sochař a člen skupiny Mutoid Waste Company), Karel Veselý (hudební publicista), Babe LN (DJka), Lukáš Rychetský (Cirkus Alien soundsystem, publicista), Jana Kománková (hudební publicistka), Adam Vandal (hudebník), Martin Kutík (Mayapur soundsystem, organizátor freeparties), Jára Moravec (filmař a člen kolektivu Polygon), Nobody Listen (hudebník a organizátor eventů Addict)

