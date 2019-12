Tipy a triky na vylepšení EPG u přijímačů s E2

DNES!

EPG

Multijazyčné EPG a pořadí jazyků

▲ Obr č. 1 - Nastavení EPG jazyků v linuxovém přijímači se systémem E2



Znaková sada EPG

Na linuxových přijímačích s operačním systémem E2 (Enigma2) si můžeme řadu funkcí přizpůsobit k obrazu svému. Patří mezi ně i elektronický programový průvodce (EPG), který patří mezi nejpropracovanější vůbec.Kdo by neznal EPG (elektronický programový průvodce). Uživateli nabízí informace o aktuálně vysílaném pořadech na různých stanicích plus přehled pořadů na hodiny a dny. Rozsah poskytovaných dat v EPG je v plně v rukou provozovatelů televizních služeb - ten rozhoduje, zda bude EPG obsahovat detailní popis pořadů ale i rozsah programových informací - tj. na počet dní.Na satelitním systému Thor 5 /6/7 (0,8°W) a Intelsat 10-02 (1°W) poskytuje své televizní služby řada operátorů - mj. freeSAT, Nová Digi TV CZ T-Mobile SAT TV , Magio Sat a Nová Digi TV SK . Fakticky vysílají programy pro český a slovenský trh dvě společnosti - M7 Group a Slovak Telekom. A právě distribuce programů dvěma subjekty přináší menší problémy ohledně EPG.EPG pro konkrétní programy se vysílá přímo na transpondéru spolu se šířenými programy ale také jako součástí aplikace operátora z tzv. domovského transpondéru. Příkladem je například vysílání programů ČT1 HD a ČT2 HD , které jsou na kapacitě společnosti Slovak Telekom, která k těmto programům poskytuje i EPG. Data EPG k těmto stanicím posílá z vlastního TP také společnost M7 Group, provozovatel platformy freeSAT. A "kolize" EPG je tu.Vysílání EPG dat ke stejným programů z různých transpondérů není pro přijímače a uživatele velkým problémem. Potíž je především v konfiguraci EPG. Zatímco Slovak Telekom používá k identifikaci jazyka EPG Slovenštinu, M7 Group používá multijazyčné EPG a data s českými popisky jsou v ID jazyka Čeština. Při nesprávné konfiguraci EPG jazyků můžeme vidět místo popisku pořadů prázdné pole.Některé linuxové přijímače se systémem E2 mají v menu možnost konfigurace jazyka elektronického programového průvodce, který vyřeší popisované problémy. Stačí nastavit první jazyk EPG na slovenštinu a druhý jazyk EPG na češtinu (v tomto pořadí). Efektem je správné "přepínání" přijímače a zobrazování EPG na českých a slovenských programech.Aby se správně zobrazovaly znaky v EPG na všech transpondérech a programech českých a slovenských platforem a to jak na pozicích Thor 5/6/7 (0,8°W) a Intelsat 10-02 (1°W) ale i Astra 3B (23,5°E) či v pozemním vysílání v DVB-T/DVB-T2 šíří konfiguraci znakové sady soubor "encoding.conf".Tímto souborem můžeme vynutit přijímači enkódování znaků v různých znakových sadách (nemusí se tedy jednat jen o problém s českými a slovenskými znaky).Pro tyto účely máme na webu parabola.cz v sekci Přehledy online generátor souboru "encoding.conf", který na základě zvolených satelitních či pozemních sítí vygeneruje příslušný soubor, který pak je možné nakopírovat do přijímače.Nový soubor "encoding.conf" nakopírujte do přijímače jen v případě, že máte problémy s českými či slovenskými znaky v EPG. Před instalací vygenerovaného souboru vřele doporučujeme provést zálohu funkční konfigurace - tj. buď celého image nebo klíčových souborů z E2. Změny konfigurace přijímače provádí uživatel na vlastní riziko.redakce