CNN Prima News odstartuje 3. května

Přesně v 18.55 odstartujeme CNN Prima NEWS hodinovou zpravodajskou relací v novém studiu s názvem HLAVNÍ ZPRÁVY, kde se představí nová moderátorská dvojice Markéta Dobiášová a Pavel Štrunc, následuje SPORT a na něj navazuje nový pořad SHOWTIME s Evou Perkausovou. Televizní kanál CNN Prima NEWS pak nabídne od pondělí od 6 hodin ráno v premiéře 19 pořadů denně a společně s hlavní zpravodajskou relací to budou právě pravidelné ZPRÁVY s novými tvářemi, které divákům poskytnou v průběhu celého dne objektivní, rychlý, srozumitelný a přesný zpravodajský servis. V neděli se rozjede také nová online platforma CNNPrima.cz s kvalitním a obrazově atraktivním obsahem, doplňujícím televizní vysílání

Nabídneme talkshow SILNÝ HLAS Markéty Fialové, dokument investigativního týmu POD ROUŠKOU, pořad 360˚ PAVLÍNY WOLFOVÉ, dokument CNN Style a vůbec poprvé se v Česku prezentují světové novinářské hvězdy Christiane Amanpour a Richard Quest ze CNN International se svými pořady AMANPOUR a QUEST MEANS BUSINESS

Kontinuálním vysíláním CNN Prima NEWS provází 42 tváří. Diváci se mohou těšit i na exkluzivní pořady, zajímavé hosty a názory pro a proti k aktuálním tématům. Bude tomu tak například v pořadu INTERVIEW. Součástí zpravodajského přehledu je také předpověď POČASÍ, a to ve zcela jedinečné formě. Díky exkluzivní spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem totiž CNN Prima NEWS zapojí desetičlenný tým profesionálních meteorologů. Vedle zpravodajství a publicistiky nabídneme i pestrou škálu tematických pořadů a dokumentů

CNN Prima NEWS přichází do České republiky, a nikdo necítí větší vzrušení než my v CNN. Od tohoto okamžiku se CNN Prima NEWS stává součástí jedinečné rodiny CNN; naše síť informuje diváky po celém světě a přináší jim nejnovější novinky v době rychlých změn. Multimediální platforma CNN Prima NEWS bude publiku v České republice poskytovat jedinečné služby s možností využití všech mezinárodních zdrojů a zkušeností společnosti CNN

Spolupracujeme s mediálními společnostmi po celém světě a těší nás, že CNN Prima NEWS je nejnovějším přírůstkem do této globální sítě partnerů. Na základě této licenční smlouvy jsme v úzké spolupráci se společností Prima vytvořili infrastrukturu a zajistili školení a poradenství. Nyní s nadšením očekáváme, až místní verze nejprestižnější světové značky v oblasti zpravodajství zahájí své vysílání v České republice

Přesnost, spolehlivost a nestrannost jsou základní hodnoty CNN a tyto hodnoty budou klíčové i pro CNN Prima NEWS. Před spuštěním jsme s týmem úzce spolupracovali a seznamovali jej se svými procesy, normami a metodami podávání zpráv. Platforma bude poskytovat úplné zpravodajství v celé zemi, podporované silnými regionálními zpravodajskými týmy. Díky bezprostřednímu přístupu k celosvětové síti reportérů CNN bude moci kanál CNN Prima NEWS přinášet divákům okamžité novinky z celého světa, včetně míst, o kterých jiné zpravodajské organizace přinášejí zprávy pouze vzdáleně, pokud vůbec. CNN díky této spolupráci také získává nového a silného partnera v České republice

CNN Prima NEWS: Kdykoliv, kdekoliv a na čemkoliv

Uživatelé se mohou těšit na živé vstupy, zajímavé souvislosti, názory expertů, komentáře. Web nabídne do budoucna i speciální sekce, interaktivní mapy, kreativní animace s 3D prvky a 360° videa. Online tým má k dispozici vlastní studio pro internetové vysílání a tvorbu nových formátů. CNN Prima NEWS znamená rychlé, přesné, vyvážené a srozumitelné zpravodajství kdykoliv, kdekoliv a na čemkoliv

Největší a nejmodernější zpravodajské studio ve střední Evropě

Kamery můžou zabírat jakékoli místo, a nevznikne prostor, který by divák nemohl vidět. Zpravodajské studio CNN Prima NEWS je zatím největší projekt tohoto druhu, na kterém jsem za svou dlouhou kariéru pracoval. Bylo vzrušující projektovat největší a nejmodernější studio ve střední Evropě. Díky vyspělé technice a režimu 360˚ nabídne divákům nečekanou podívanou

ZPRÁVY a HLAVNÍ ZPRÁVY CNN Prima NEWS

ZPRÁVY - Rychle, stručně a srozumitelně

KRIMI ZPRÁVY - Zločiny očima profesionálů, zkušených reportérů i diváků

HLAVNÍ ZPRÁVY - Ty nejnovější ověřené zprávy z domova i ze světa

SHOWTIME - Magazín o životě slavných a moderním životním stylu pro každého

SPORT

NOVÉ POŘADY

NOVÝ DEN - Všechny informace pro úspěšný start vašeho dne na jednom místě

INTERVIEW - Autorské rozhovory pohledem našich šéfreportérek

SILNÝ HLAS MARKÉTY FIALOVÉ - Aktuální témata, která hýbou společností, názorová pestrost i vyhrocené postoje

360˚ PAVLÍNY WOLFOVÉ - Nejdůležitější události dne analyzované ze všech úhlů pohledu. Pokud o nich mluvíte, my taky.

PARTIE A PRIMA SVĚT

QUEST MEANS BUSINESS a AMANPOUR - světoznámé pořady poprvé na českých obrazovkách

AMANPOUR - Diskuzní pořad s globálními tématy, který patří mezi stěžejní pilíře programu CNN International

Kde bude možné přijímat CNN Prima News

DVB-T

Nová zpravodajská platforma CNN Prima News zahájí svůj provoz 3. května 2020 v 18:55 hodin. Jako první diváci uvidí pořad Hlavní zprávy s novou moderátorskou dvojicí. Diváci se mohou těšit ba téměř 30 pořadů a 40 hlavních tváří z největšího a nejmodernějšího studia ve střední Evropě a nové online platformy.,“ říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.Nedělní program v den zahájení bude mimořádný a představí divákům některé vlajkové pořady CNN Prima NEWS.,“ říká Petra Benešová, ředitelka News Gathering, koordinující obsah vysílání CNN Prima NEWS.CNN Prima NEWS - 42 hlavních tváří, originální český obsah i POČASÍKaždý všední den v 6 hodin začíná na CNN Prima NEWS tříhodinovým zpravodajským blokem NOVÝ DEN. Nechybí pravidelné ZPRÁVY, informace z DOPRAVY a SPORT.,“ upřesnila Eliška Čeřovská, ředitelka News Production CNN Prima NEWS.Platforma CNN Prima NEWS se opírá o mnohaleté zkušenosti sítě CNN, která obsahuje stovky zpravodajů a spolupracovníků v desítkách zemí po celém světě. „,“ vzkázal do Česka viceprezident pro provoz zpravodajství divize CNN International Newsource Samson Desta.CNN Prima NEWS funguje na základě smlouvy s divizí CNN International Commercial (CNNIC), která poskytuje licenci k používání značky CNN a k přístupu k obsahu a tvorbě programu v rámci celého portfolia CNN. „,“ říká Kostas Oikonomou, viceprezident pro strategická partnerství divize CNN International Commercial.,“ říká Tim Lister, který v letech 1998 až 2002 řídil zpravodajství CNN International. V Praze se osobně podílel na předání know-how sítě CNN české redakci.CNN Prima NEWS ale není jen televizní kanál. Je to zpravodajská multiplatforma zahrnující nový zpravodajský portál www.CNNPrima.cz a v dnešním světě stále důležitější sociální sítě: Instagram: cnn_prima, Facebook: @cnnprima, Twitter: @cnn_prima a také HbbTV.,“ říká Tomáš Večeřa, ředitel Digital CNN Prima NEWS.CNN Prima NEWS disponuje supermoderním dvoupatrovým proskleným studiem s podlahovou plochou 414 m2 a výškou skoro 7 m. Svými parametry v Česku zcela ojedinělé studio disponuje robotickými stativy Telemetrics, osazenými kamerami Sony a objektivy Fujinon. Obraz ve vysoké kvalitě se dá promítat na třech velkoplošných LED panelech a čtyřech nastavitelných LCD obrazovkách o celkové ploše 63 m2.Celý prostor je protkaný pásy tvořenými více než 84 tisíci LED diodami v celkové délce 1,4 km, které umí zobrazovat i video. Díky nim dokáže studio kompletně změnit barevné schéma i náladu scény. Navíc má i další technologickou zajímavost - digitální horizont s plochou přes 202 m2, což odpovídá rozměrům plátna v kinech. Vyspělou technologii tvoří 3940 LED panelů, přenášejících obraz přes velkoplošné plátno, které vytváří dojem, že obraz zabírá takřka celou stěnu studia. To je koncipované pro režim snímání 360˚.,“ říká architekt studia Jaroslav Holota.PO - NE / PRAVIDELNĚ BĚHEM DNEModerují: Kristýna Dušák, Lucie Hrdličková, Josef Kluge, Veronika KubíčkováZprávy, počasí a sport. Živé vstupy z místa dění, analýzy odborníků i diskuze přímých aktérů o hlavních zpravodajských tématech dne.CNN Prima NEWS a Prima / PO - PÁ / Premiéra: 16.30/ SO - SOUHRN TÝDNE: Premiéra: 16.20Moderují: Václav Janata, Michal Janotka, Ondřej PořízekI nepěkné zprávy patří k našemu každodennímu životu. Protože bouračka na cestě do práce, vyloupený obchod za rohem nebo podvodník, který vám klepe na dveře, se nás týkají víc, než si myslíme. „Jsme skvělá země plná hodných a poctivých lidí, kterým to kazí lotři, vrazi, kriminálnici a podvodníci. I nepěkné zprávy však patří k našemu každodennímu životu. Dozvíte se o nich v nových KRIMI ZPRÁVÁCH,“ říká o svém pořadu trojice jeho moderátorů Václav Janata, Michal Janotka a Ondřej PořízekCNN Prima NEWS a Prima / PO - NE / Premiéra 18.55Moderují: Karel Voříšek a Klára Doležalová, Pavel Štrunc a Markéta DobiášováHLAVNÍ ZPRÁVY budou jedním z pořadů, který vysílá současně jak CNN Prima NEWS, tak Prima. Všechny důležité události dne v hlavní zpravodajské hodině. Hlavní zpravodajská relace CNN Prima NEWS, která naplno využívá možností jednoho z nejmodernějších studií v Evropě. HLAVNÍ ZPRÁVY mají novou moderátorskou dvojici Markétu Dobiášovou a Pavla Štrunce.CNN Prima NEWS a Prima / PO - NE / Premiéra: 19.59Moderují: Eva Perkausová, Laďka Něrgešová a Petr VětrovskýNový pořad zaměřený nejen na svět slavných, ale také technologické novinky a trendy témata, která zaujmou ženy i muže. Hlavní moderátorkou bude Eva Perkausová, která spolu s Laďkou Něrgešovou a Petrem Větrovským přinese divákům zábavný proud informací po HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH.PO - NE / Moderují: Roman Šebrle, Petr Vágner, Ondřej Lípa, Tomáš Vzorek a Marek KafkaSportovní zpravodajství je součástí všech segmentů CNN Prima NEWS - NOVÉHO DNE, pravidelných ZPRÁV i HLAVNÍCH ZPRÁV. Zmapuje aktuální dění, zásadní události, zajímavosti z domovské i zahraniční scény a přinese také spoustu příběhů. Světem sportu diváky během dne provedou naše tváře Roman Šebrle, Petr Vágner, Ondřej Lípa, Tomáš Vzorek a Marek Kafka.CNN Prima NEWS / PO - PÁ / Premiéra 6.00-9.00Prima / PO - PÁ / Premiéra 7.00-9.00Moderují: Libor Bouček, Soňa PorupkováNOVÝ DEN, to je ranní zpravodajský blok na CNN Prima NEWS, který vás každé ráno provede vším, co byste měli vědět. Od počasí a dopravního zpravodajství, přes zásadní události včerejšího dne, až po aktuální témata a novinky, které by vám neměly uniknout. O proud nejaktuálnějších informací se ve studiu budou starat zkušení zprávaři Gabriela Lašková, Sandra Pospíšilová a Jaroslav Brousil. „Chci vědět, do jakého dne se každé ráno probouzím. A věřím, že to chcete vědět i vy. To, co se stalo, i to, co vás každý nový den čeká,“ říká Libor Bouček.PO - PÁ / Dopoledne premiéra: 9.30 / Odpoledne premiéra: 17.30Moderují: Marie Bastlová, Markéta Dobiášová, Lucie Hrdličková, Martina Kuzdasová, Pavlína Kosová, Petra VintrováPodrobný rozbor aktuálních událostí a témat s významnými postavami veřejného života. INTERVIEW otevírá témata, která rezonují doma i ve světě. Fakticky je rozebereme, pojmenujeme, zanalyzujeme a zasadíme je do kontextu. Dopolední INTERVIEW s politickými tématy povede každý všední den Marie Bastlová a Pavlína Kosová. Pondělní a středeční odpolední INTERVIEW bude patřit Martině Kuzdasové a sociálním a zdravotním tématům. Úterý a čtvrtky pak obsadí byznys a Lucie Hrdličková. Pátky budou vyhrazené především zahraničním tématům, kterým se věnuje Petra Vintrová.PO - PÁ / Premiéra: 20.15 / Moderuje: Markéta FialováSILNÝ HLAS, to je živá talkshow Markéty Fialové. Každý všední den vám představí své hosty, kteří umí jasně, srozumitelně a nahlas říct, co si myslí. „SILNÝ HLAS je talkshow o tom, co jinde neuslyšíte. Názory lidí s jasným pohledem na celou řadu otázek, které se týkají nás všech. Takových hostů se budu ptát a takové uvidíte v novém pořadu SILNÝ HLAS MARKÉTY FIALOVÉ,“ říká moderátorka Markéta Fialová.PO - PÁ / Premiéra 21.40 / Moderuje: Pavlína WolfováAktuální témata dne a pohled na ně ze všech možných úhlů - to je pořad 360˚ s Pavlínou Wolfovou. Rozhovory jeden na jednoho, přímé otázky a hledání souvislostí. Informace, které se mění podle toho, z jaké strany se na ně díváte. „Vždy mě fascinovalo, jak protichůdné názory mohou zaznít na jednu a tu samou věc. V pořadu 360˚ probereme všechny,“ říká moderátorka a zkušená novinářka Pavlína Wolfová.Neděle bude na CNN Prima NEWS, a zároveň na Primě, patřit dvěma nejstarším a divácky atraktivním pořadům skupiny Prima - Prima SVĚT a nedělní PARTIE. V 9.25 začíná Prima SVĚT s moderátory Annou Kadavou a Josefem Klugem. Zcela nová bude politická diskuze PARTIE Terezie Tománkové. Odstartuje v 11.00, ale bude v prodloužené dvouhodinové stopáži. Druhá hodina bude plná analýz a diskuzí o aktuálních kauzách a problémech.QUEST MEANS BUSINESS - Analýzy a komentáře k zásadnímu dění a nejnovějšímu vývoji v byznysuÚT - PÁ / Premiéra: 22.35 / SO / Premiéra: 22.15Moderuje: Richard QuestRichard Quest je suverénní moderátor, uznávaný novinář a odborník na byznys a letectví. Se svým nepřehlédnutelným úsměvem a otázkami k věci umí to, co málokdo. Udělat pořad zaměřený na ekonomiku, který diváky neunudí, ale naopak skutečně baví. „Vřele vítám naše nové kolegy ze CNN Prima NEWS v Praze mezi rodinu CNN. Těší mě, že jste s námi na jedné palubě, a věřím, že si čeští diváci užijí nejen moje dva pořady. Je to velká čest mít vás mezi sebou,“ vzkázal CNN Prima NEWS z Londýna Richard Quest. Vedle toho se tento skvělý moderátor předvede i se svým cestovatelským pořadem QUEST‘S WORLD OF WONDER, ve kterém navštíví ta nejzajímavější místa na naší planetě.PO - PÁ / Premiéra: 23.30 / Moderuje: Christiane AmanpourVysílání CNN Prima NEWS graduje díky mnoha cenami ověnčené novinářce a jedné z globálních tváří CNN Christiane Amanpour. Ta ve svém stejnojmenném diskuznímu pořadu AMANPOUR probere nejzásadnější aktuální zahraničně-politická témata. Hodinová diskuze o globálních problémech s významnými lidmi, ve které nechybí světoví političtí lídři a nejuznávanější experti v oboru. „Jsem nadšená z toho, že české publikum bude moct sledovat můj pořad Amanpour na kanále CNN Prima NEWS. Těším se na to, až se připojíte k naší debatě,“ prohlásila na konto CNN Prima NEWS Christiane Amanpour.CNN Prima NEWS bude k dispozici zdarma po celé České republice v rámci pozemního vysílánív rámci Regionální sítě 8 ( RS8 ), v přechodovém DVB-T2 multiplexu 12 a ve finální DVB-T2 síti 22. Vysílání nového kanálu zajistí také satelitní provozovatelé, kabeloví operátoři i internetové televize jako Vodafone/UPC, Skylink , freeSAT, O2 TV, T-Mobile, Telly, Kuki, sledovanitv.cz a další.Stanice bude dostupná i na Slovensku u operátorů freeSAT, Skylink a Slovak Telekom, včetně Magio. I na Slovensku bude mít CNN Prima NEWS téměř stoprocentní pokrytí.redakce