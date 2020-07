Rai představila novinky, včetně mezinárodní stanice Rai English

DNES!

Radio Rai je na tom technologicky nejlépe ze všech rádií v Evropě, máme jedno z nejlepších pokrytí DAB v Evropě, dokonce už máme pokrytou skoro celou dálniční síť službou Rai Isoradio včetně více než poloviny dálničních tunelů. Za poslední tři roky jsme investovali desítky milionů do digitalizace. V Miláně máme dvě kompletní režie včetně moderních studií které umí i 4K a které umožní vysílání i televizní formou. Od září se tedy mohou diváci těšit na novou hudební televizi, plnou známých i méně známých tváří kde si každý divák najde to své,

Regionální Rai 3 se chystá na pozici 13°E

Rai bude šetřit

Méně peněz pro externí zaměstnance a hosty

Bude se šetřit i na zaměstnancích

Pandemie zastavila až polovinu všech pořadů Rai

Rai chce uspíšit spuštění 4K

TivuSat roste

Díky TivuSat nejsme závislí na jiném operátorovi a vše si můžeme sami koordinovat a spravovat podle vlastních potřeb. V příštím roce bude TivuSat hrát klíčovou roli především díky technologickým novinkám v souvislosti se startem Olympiády a fotbalového Eura, ale už tento rok chceme spustit regionální mutace Rai 3 čímž potěšíme všechny satelitní diváky kteří dosud neměli možnost sledovat regionální vysílání,

Rai prodala Netflixu až 80 seriálů a filmů

Řadu programových novinek si pro nadcházející sezónu připravil italský veřejnoprávní vysílatel Rai pro své diváky a posluchače. Diváci se dočkají nových stanic, včetně mezinárodního programu Rai English, nových seriálů a programových formátů.Čtvrtek 16. července 2020 byl významným dnem pro Rai - vysílatel totiž během tiskové konference, která trvala několik hodin, představil všechny své projekty, které by chtěl během podzimu a zimu představit svým divákům a posluchačům. Nebudou chybět nové programové okruhy ale i nové seriály vlastní tvorby či koprodukce, které se později pravděpodobně objeví i na českých a slovenských televizních obrazovkách.Samotná tisková konference, tak i celková nabídka Rai pro příští sezónu je samozřejmě velmi ovlivněna aktuální situací okolo koronaviru COVID-19. Nicméně i přesto si Rai připravila bohatý program a diváci nebudou mít o zábavu nouzi.Ředitel Fabrizio Ferragni během konference představil nový mezinárodní kanál,. Start stanice je naplánován na letošní zimu, ale je možné, že se ještě o něco zdrží. Opět platí omezení z důvodu koronakrize. Na nové televizní stanici aktuálně pracuje polovina lidí než bylo v plánu.Kanál bude mít dvě fáze.V první fázi si bude muset vystačit s menším rozpočtem, než se původně počítalo, a to maximálně 10 milionů eur na jeden rok. Od fáze dva se rozpočet zhruba zdvojnásobí, což by mělo být od r. 2022/2023.Ve fázi jedna bude zpravodajství zajišťovat redakce. Od fáze dva už bude mít kanál svoji vlastní zpravodajskou redakci. Při této příležitosti chce Rai vybírat novináře přímo ze zahraničí.Stanice bude mít tři osmihodinové bloky které se tedy budou v průběhu dne opakovat. Od fáze dvě se počítá s rozšířením programu po dvou blocích.V první fázi bude program složen z těchto pořadů:1) populární dokumentární pořady Rai z různých oblastí - od cestování po historii.2) seriály a filmy z produkce Rai včetně pořadů z archivu.3) originální formáty vyrobené přímo pro Rai English které budou klást důraz na italský systém ve světě, italskou kulturu, gastronomii a ekonomiku.4) vysílání exkluzivních eventů i přímých přenosů simultánně s jinými programy Rai, ale s anglickým překladem.5) zpravodajské a publicistické pořady z jiných kanálů Rai přeložené do angličtiny.Podrobné programové schéma bude odhaleno před startem kanálu.Kanál bude vysílat v anglickém jazyce a to buď formou anglického zvuku nebo titulků. Od fáze dva se počítá s titulky i v jiných jazycích, ale angličtina zůstane vždy jako hlavní jazyk. Podle Rai bude záležet především na konkrétním trhu a zájmu diváků.Kanál bude vysílat ve vysokém rozlišení ( HDTV ) a volně ( FTA ). Po světě se bude program šířit přes všechny vysílací technologie, tedy satelit, kabel i IPTV, zpočátku ve více než dvou desítkách zemích, ale počet zemí se bude postupně rozšiřovat.Program bude šířen nejen v Evropě, ale i v Asii, Africe, Austrálii a Severní a Jižní Americe.Kanál bude vysílat dle časových zón konkrétního kontinentu, podobně jako již existující mezinárodní kanál Rai Italia a to tak, aby hlavní vysílací čas vždy začínal dle místního času.Distribuci kanálu bude zajišťovat Rai Com celosvětově.Stanice nebude vysílat reklamu a bude financován z rozpočtu Rai a poplatků od operátorů v zahraničí.K Rai English bude v příštích měsících ještě samostatná podrobná tisková konference kde se diváci dozví přesné datum spuštění a jiné praktické informace.Druhý kanál, se kterým se počítá, je. I ten bude mít dvě fáze. V první si bude muset vystačit s rozpočtem do 5ti milionů eur a ve druhé fázi může počítat s 10 miliony eur ročně.Kanál bude velmi jednoduchý, bude to zpravodajsko-informační kanál který se bude soustředit na italskou a evropskou politiku, včetně politických diskuzních pořadů. Bude také vysílat přímé přenosy z italského i evropského parlamentu kde bude mít i svá studia. Stanice bude také velmi úzce propojena s italskou samosprávou a bude pro diváky jakýmsi prostředníkem mezi státem a občanem.Kanál bude k dispozici na satelitu, pozemně i online a bude v HD a FTA. Oprotiale odstartuje o něco později - pravděpodobně na jaře 2021.Generální ředitel Rai Salini dodal, že fáze 1 a fáze 2 byly rozhodnuty z důvodů současné krize. Rai chce postupovat zodpovědně, aby byla zachována v plné míře nabídka na kterou jsou diváci zvyklí a zároveň, aby se Rai zbytečně nezadlužovala.Třetí kanál, který Rai spustí už 14. září, je televizní verze Rádia Rai -" uvedl k projektu ředitel Radio Rai Roberto Sergio.V příštím roce bude mít svůj "televizní" online kanál i Rai Radio 1 až se dokončí rekonstrukce studií Rai Saxa Rubra v Římě které měly být hotové už v těchto dnech, ale opět kvůli Covidu se vše pozdrželo.Program Rai Radio 2 Visual bude dostupný pouze online a to i přes HbbTV aplikaci Rai Play jak v DTT (pozemní tv) tak i satelit a také přes aplikaci Android. Bude v HD.V budoucnu není vyloučené, že se program objeví i v lineárním vysílání, ale nyní tato varianta není na pořadu dne.Rai tak bude mít ve svém portfoliu celkem 20 tv kanálů. Z toho 3 zahraniční, 1 ve 4K a 1 online a 12 rozhlasových stanic. To je největší nabídka bezplatných programů v Evropě od jednoho vysílatele.Rai do konce roku spustí 22 regionálních verzína satelitu Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Z kapacitních důvodů budou všechny (zatím) v SD. Dva z nich budou v němčině a slovinštině.Nejistá situace okolo koronaviru vše komplikuje. Proces spouštění 22ti regionálních kanálů v TivúSat je poměrně komplikovaný proces a vyžaduje nasazení všech regionálních studií. Bohužel právě z důvodu stále probíhající pandemie, má Rai omezený provoz některých svých regionálních studií.K tomuto tématu bude samostatná konference během podzimu kde zazní podrobnější informace.Naopak prozatím padá projekt kanálu zaměřeného na ženy (Rai 6). Pro období 2020/2022 se s ním nepočítá.Rai je nucena šetřit z důvodu nižších reklamních výnosů které očekává pro tento rok v souvislosti s ekonomickým poklesem.V minulém roce byly příjmy z reklam rekordní a blížily se k 650 milionům eur. Rai se řadila mezi deset nejvýdělečných mediálních skupin na světě.Pro tento rok se očekává propad o asi 17-20%, tedy o zhruba 120 milionů eur méně.Antonio Marano, ředitel Rai Pubblicità, nicméně očekává s nástupem podzimního a zimního schématu postupné navyšování příjmů z reklam, především díky Giro d'Italia a novým seriálům a pořadům.Podle Marana by měl být zlomový příští rok, kdy by se díky Euru a Olympiádě měly vrátit příjmy z reklam do hodnot z roku 2019 a dokonce by mohly být i vyšší.Ředitel Rai Salini podepsal novou normu která výslovně zakazuje všem, kteří čerpají peníze od Rai (tedy i například producenti), aby vypláceli honoráře vyšší než 240.000 eur za jednorázové hostování. Výjimku mohou představovat pouze dlouhodobé projekty (například seriály), kde může být honorář dvojnásobný.Doteď to fungovalo tak, že se mohla vyplatit v podstatě jakákoliv vysoká částka v rámci rozpočtu daného programu.Salini také oznámil všem zaměstnancům Rai, že od září se bude každému kdo má roční plat ve výši 150.000 eur a více krátit mzda o 20%. U nejvyšších pozic (týká se to tedy například generálního ředitele), kteří mají roční plat více než 200.000 eur se bude mzda krátit dokonce o 30%.Po dobu minimálně jednoho roku Rai nebude vyplácet ani žádné prémie ani bonusy.Ostatních zaměstnanců s platem pod 150.000 eur ročně se změny nedotknou vůbec.Pro představu generální ředitel Rai může nyní počítat s ročním platem okolo 600.000 eur, od září to nebude více než zhruba 450.000 eur.O 10% méně dostane každý pořad s rozpočtem nad 200.000 eur ročně, což se týká asi poloviny všech pořadů Rai.Těmito kroky Rai ušetří až 130 milionů eur za rok.Dobrou zprávou je, že Rai nechystá žádné propouštění ze skoro 13ti tisíc zaměstnanců.Tříměsíční lockdown v Itálii zastavil zhruba polovinu všech vyráběných pořadů, což je asi 120 vlastních formátů.Nejvíce zasaženými kanály bylykde činí poměr vlastních pořadů více než 90%.Podle generálního ředitele musela Rai improvizovat, aby zachovala alespoň polovinu vyráběných pořadů. Externí produkce se zrušily úplně. Podle něj se ještě nikdy v historii Rai nestalo, aby musela televize sáhnout tak radikálně do svého archivu a vysílat tolik repríz.Z pohledu diváka to byl ale zajímavý experiment který se Rai vyplatil. Všechny reprízované pořady měly mimořádný úspěch.Rai by ráda spustila kanál Rai 4K celoplošně v DVB-T2/HEVC již v červnu 2021. Důvod je zřejmý: fotbalové Euro které se přesunulo na červen příštího roku a na kterém se technicky bude významně podílet právě i Rai.Bude ale záležet jak rychle bude docházet k vypínání MPEG-2. Podle generálního ředitele koronavirová krize vše posunula a vše bude záležet na vývoji v příštích měsících.Nyní vysílá program Rai 4K na satelitu, v regionálních muxech na severu Itálie a sporadicky v HbbTV, kde je aktivován příležitostně dle vysílaného obsahu.Italové začínají čím dál více dávat přednost satelitu na úkor pozemnímu příjmu. Samozřejmě největší zásluhu na tom má platforma TivuSat, která poslední měsíce zintenzivnila informační kampaň v rámci přechodu na DVBT-2. Díky TivuSat mohou diváci přijímat 54 HD kanálů oproti cca 15 v DVB-T. A k tomu i obsah ve 4K. Přitom z finančního hlediska se přechodem na TivuSat pro diváka nic nemění, protože jak DTT tak i TivuSat jsou zdarma. TivuSat je pro Rai klíčovou službou, protože tak může nabídnout divákům mnohem více služeb a v lepší technické kvalitě." řekl generální ředitel Rai.Další novinka se týká karet TivuSat. Nově může být karta TivuSat aktivována každým, kdo má trvalé bydliště v Itálii bez ohledu na to, zda je či není přímým plátcem poplatků Rai. Postačí tedy jen italské občanství. Aktivace i služba zůstávají zdarma.Generální ředitel vyjádřil radost nad zájmem o pořady Rai ve světě. Za posledních pět let Rai prodala do světa více než sto pořadů, od seriálů, dokumentů až po hudební pořady, dohromady do více než 160ti zemí.Velký zájem o pořady Rai projevily američtí distributoři, televizní a VOD společnosti v čele s Netflixem. Právě Netflixu Rai prodá do konce roku okolo osmdesáti seriálů a filmů z produkce Rai. Televize za tento prodej inkasuje okolo tří milionů eur.Obrovský zájem ze strany světových vysílatelů vyvolává nový seriál "Leonardo" o který projevilo zájem na 120 televizních společností a distributorů a také třetí řada "Geniální přítelkyně".Rai si připravila pro své diváky v nové televizní sezóně celkem 51 premiér v podobě vlastních pořadů, dokumentů a seriálů - viz. Seriály Rai.Pokud budeme počítat i zahraniční akvizice bude premiér více než 200.Celkové investice do programu si vyžádaly více než 400 milionů eur, což je ale méně než v předchozích letech.2. a 5. září Rai ve spolupráci s městem Verona pořádají velký koncert z amfiteátru ve Veroně "Music Awards 2020". Diváci se mohou těšit na plejádu hvězd italské i světové hudby. Přímé přenosy poběží na Rai 1 a Rai Italia. Čas i složení účinkujících bude upřesněn začátkem září.Od 12. září nová sezóna taneční show "Ballando con le stelle" (Stardance) s mezinárodní účastí na Rai 1.Od 11. září startuje "Tvoje tvář má známý hlas" na Rai 1."The Voice Senior": od 13. listopadu odstartuje nová talentová show pro soutěžící over 60. Jedná se o spin off pořadu "The Voice".Krátce před Vánoci 12. prosince se mohou diváci a především děti těšit na velkou vánoční show "Festa di Natale" (Vánoční svátek) věnovanou dětem celého světa s písničkami a plno hostů. Benefiční pořad na pomoc dětem odvysílá v přímém přenosu ve 20:35 hodin na Rai 1.Rai už nyní intenzivně pracuje na příštím ročníku mezinárodního hudebního festivalu Sanremo s číslem 71. Ředitel Rai 1 Coletta řekl, že Rai chce opět otevřít dveře zahraničím hudebníkům jako tomu bylo v 80. a 90. letech. Jednání probíhají i se zahraničními producenty.Co už je jisté je posunutí festivalu o zhruba měsíc. Sanremo se bude konat od 2. do 6. března 2021. Samozřejmě vše bude záviset na situaci okolo koronaviru, termín se může ještě posunout, ale nyní se pracuje s tímto termínem. S koronavirem i úzce souvisí účast mezinárodních hostů.Důležité ale je, že Rai nebude festivalu krátit rozpočet a získá stejnou sumu jako minulý rok, tedy 18 milionů eur rozdělených do pěti večerů.O Sanremu 2021 blíže po novém roce.Novinkou ohledně Sanrema je pořad "Ama Sanremo" (Miluj Sanremo): od 22. října v cca 22:40 hodin na Rai 1 po dobu pěti týdnů se bude konat casting mladých zpěváků, kteří budou bojovat o účast na velkém Sanremu v příštím roce. Dobrá zpráva je, že casting je otevřen všem lidem z jakékoliv země.Coletta co se týče Sanrema řekl, že pokud by se opět měla Itálie uzavřít v příštím roce anebo by nebyla možnost mít diváky v divadle, Sanremo by se nekonal vůbec a hledal by se náhradní termín.Moderátor a vědec Alberto Angela představí divákům od 9. září nové díly populárního dokumetárního cyklu "Ulisse" a další speciál "Noc v... Neapoli". Diváci si budou všechny dokumenty moci vychutnat i ve 4K na Rai 4K.Rai v koprodukci s americkou PBS, francouzsko-německou Arte a japonskou NHK odvysílá dva unikátní dokumentární filmy z cyklu "The Choice". První o globální hospodářské krizi, která se dotýká celé planety a druhý o nových poznatcích italských Pompejí. Oba dokumenty odvysílá ve světové premiéře Rai 2.Rai nabídne na kanálech Rai 1 a Rai 2 celkem 16 premiérových seriálů z produkce Rai."Leonardo" - osmidílný historický dramatický seriál s Aidanem Turnerem v hlavní roli, kterého diváci znají ze seriálového hitu "Poldark", bude v netradičním pojetí sledovat život Leonarda Da Vinci od jeho dětství až po dospělost. Seriál s rozpočtem 30 mln eur bude mít světovou premiéru na Rai 1 a Rai 4K začátkem příštího roku.©Rai Fiction, France Televisions, RTVE, Lux Vide, Big Light Production, Sony Pictures"Survivors" - 12ti dílný fantasy seriál s prvky thrilleru bude vyprávět záhadný příběh sedmi přeživších z lodi Arianna, kteří se po více než roce bezúspěšného pátrání objeví zničehonic živí před jejich rodinami. Co se vlastně stalo? Termín nasazení zatím neurčen.©Rai Fiction, Cinétévé, ZDF"Cesta kolem světa za 80 dní" - osmi dílný dobrodružný seriál pro celou rodinu podle slavného románu Julese Verna. Seriál, který se natáčel v Itálii, Francii, Jižní Africe a Rumunsku nabídne zábavu, akci i romantiku. V hlavní roli Williho Foga se objeví britský herec David Tennant. Termín nasazení zatím neurčen.©Rai Fiction, France Televisions, ZDF"Geniální přítelkyně 3" - třetí řada seriálového hitu nás tentokrát přesune do 70. a 80. let, kdy se z nerozlučných kamarádek Eleny a Lilly staly dospělé ženy a postupně budou vyplouvat na povrch tajemství které zamíchají osudem obou hrdinek.Světová premiéra na Rai 1, Rai 4K a HBO v prvním čtvrtletí příštího roku.©Rai Fiction, HBO Inc."Standing Tall" (Io ti cercherò) - nový osmidílný akci nabitý krimi seriál s prvky thrilleru o zoufalém otci plánující pomstu za svého jediného syna, který zemřel za záhadných okolností v Římě. Čím více bude blíže pravdě, tím více bude bojovat i o svůj vlastní život.Světová premiéra na Rai 1 do konce tohoto roku.©Rai Fiction, Publispei"Ďáblovy hodiny" (Gli orologi del diavolo) - nový krimi seriál z drogového podsvětí zavede diváky do světa jihoamerických drogových gangů. Seriál, který se natáčel v Itálii a Brazílii slibuje napětí, akci i nečekané zvraty. Světová premiéra na Rai 1 do konce roku.©Rai Fiction, Picomedia"The Aligator" - nový akční seriál z vězeňského prostředí. Propuštěný vězeň vezme spravedlnost do svých rukou a začne na vlastní pěst bojovat proti zločinu. Seriál pro milovníky akčních scén odvysílá už tento podzim ve světové premiéře kanál Rai 2.©Rai Fiction, Fandango"Rocco Schiavone 4" - čtvrtá série kriminálního seriálu z italských Alp pokračuje novými případy kontroverzního komisaře.Světová premiéra v prvním čtvrtletí příštího roku na Rai 2.©Rai Fiction, Cross Productions, Beta Film"Wolfsburg" - nový desetidílný hororový seriál zavede diváky do světa vlkodlaků a nadpřirozena. Příběh se bude odehrávat na počátku 60. let minulého století, kdy se hlavní hrdina rozhodne odjet z Itálie do Německa a začít nový život. Nikdo ale netuší jaké hrozivé tajemství si s sebou odnáší. Na seriálu pracuje mimo jiných i mistr efektů Victor Perez, který tvořil efekty například pro filmy Harry Potter nebo Rogue One: Star Wars Story.Seriál s rozpočtem 28 mln eur se natáčí v Německu a Itálii. Termín nasazení zatím neurčen.©Rai Fiction, Cross Productions, Beta Film"Lovec 3" (Il Cacciatore) - třetí sezóna úspěšného mafiánského krimi seriálu. Jak daleko sahají chapadla mafie? Tentokrát bude komisař Sabella bojovat nejen o svůj život, ale i svých blízkých. Termín nasazení zatím neurčen.©Rai Fiction, Cross Productions, Beta Film"The Swarm" - nový desetidílný hororový scifi seriál se bude točit kolem skupiny mezinárodních vědců kteří budou pátrat po záhadných podmořských červech. Když se i velké zaoceánské lodě stanou terčem neznámých tvorů, začne boj o záchranu celé planety...Na seriálu pracují například Frank Doelger (Game of Thrones) nebo Robert Sterne (Chernobyl). Termín nasazení zatím neurčen.©Rai Fiction, Viaplay, France Televisions, ZDF, NENT Group, Intaglio FilmsVšechny uvedené seriály jdou do mezinárodní distribuce.Rai od září 2020 do května 2021 nabídne na kanálech Rai 2, Rai 4 a Rai Movie okolo šedesáti filmových a seriálových premiér ze zahraničí, z toho asi dvacet hollywoodských trháků, které ještě nedávno byly v kinech. Některé si budou moci diváci užít i ve 4K na kanálu Rai 4K.Výběr filmů:"Bohemian Rhapsody" (2018)"The Shape of Water" (2018)"IP man 3" (2015)"IP man 4" (2019)"Tonya" (2017)"Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017)"Robin Hood" (2018)"Green Book" (2018)"A Vigilante" (2018)"Assassin's Creed" (2016)"Kingsman: The Golden Circle" (2017)"Jungle" (2017)"Seven Sisters" (2017)"Ebbing, Missouri" (2017)"Call Me by Your Name" (2017)"Muse" (2017)"Ghostland" (2018)"Arctic" (2018)a dalšíSeriály:"MacGyver 4" (2020)"FBI 2" (2019)"NCIS 17" (2019)"NCIS New Orleans 6" (2019)"NCIS LA 11" (2019)"In the Dark 2" (2019)"Tribes and Empires" (2017)"Vikings 6" (2019)"Game of Thrones 8" (2019)"Bull 4" (2019)"Hide & Seek" (2018)"Criminal Minds 15" (2020)"The Good Doctor 3" (2019)"SWAT 3" (2019)"The Rookie 2" (2019)a dalšíRai nabídne na kanálech Rai 1, Rai 2 a Rai Sport stovky hodin sportovních přenosů a pořadů. Některé i na Rai 4K:Cyklistika: Tour de France, Giro d'Italia, MS v silniční cyklisticeGolf: Open d'ItaliaLehká atletika IndoorAlpské lyžování: všechny světové poháryMužský a ženský volleyballMužský basketbalAmerica's CupHistorická regataFotbal: Serie B a C (na Rai Italia i Serie A), Italský pohár a superpohár, Nations League, Euro 2021 a samozřejmě Olympiáda v Tokiu a další přenosy a pořady...Bohužel, prozatím padá původní velký projekt návratu hudebních hvězd 70. a 80. let v nové hudební show, která měla odstartovat na podzim. Během tří večerů se měly vystřídat hvězdy pop music jako Samantha Fox, Alphaville, Scorpions, A-ha, Sandra, Kim Wilde, Nick Kamen, Modern Talking, Europe, Sabrina, Gazebo a spoustu dalších.Nejistá situace okolo koronaviru donutila vedení Rai pořad přeložit do příštích měsíců. Ještě není možné pořádat akce s velkým počtem lidí a bez diváků by tato velká show neměla smysl. Nicméně Rai diváky ujišťuje, že se s pořadem počítá. 