Skylink se chystá na RTVS Šport a přesouvá Epic Drama HD

DNES!



▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group

nové technické parametry - Epic Drama HD:

Seriálový kanál Epic Drama HD se na satelitní platformě Skylink stěhuje na nový transpondér. Uvolní kapacitu pro nový sportovní kanál RTVS Šport, slovenského veřejnoprávního telerozhlasu RTVS.Další rozšíření programové nabídky Skylinku se blíží. Operátor se připravuje na zařazení nového kanálu RTVS Šport. Aby mohl provozovatel satelitní služby poskytnout optimální distribuční trasu pro tento nový program, musí jeden ze stávajících programů - Epic Drama HD - změnit svůj transpondér.Kanálproto dnes zahájil novou distribuci na kmitočtu 11,934 GHz, pol. V. Vysílání na novém kmitočtu je kryptováno identickými systémy podmíněného přístupu - Irdeto ( CAID 0D96, 0624, 0653), Viaccess Orca (CAID 0500, provider id 051910), Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 181D).Souběžná distribuce Epic Drama HD na starém a novém kmitočtu by měla probíhat do konce měsíce. Od 1.6.2021 by se měla na staré pozici Epic Drama HD objevit nová sportovní stanice RTVS Šport s testovacím obsahem (promo smyčkou). Znamená to, že spuštění sportovního okruhu RTVS lze očekávat během příštího měsíce.se v nadcházejících týdnech může zaměřit na atraktivní mezinárodní sport, na který získala vysílací práva jako je odložené fotbalové Euro 2020 či LOH 2020. Stanice se objeví na kmitočtu 11,875 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,934 GHzpolarizace: vertikálníSR: 27500 ksymb/sFEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 14080video PID: 8010 (MPEG-4/HD)audio PID: 8020 česky (MPEG), 8021 původní (MPEG), 8022 maďarský (MPEG)CA systémy: Nagra MA + Conax + Irdeto + Viaccessredakce