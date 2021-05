Sport1 míří do dalších stovek tisíc domácností Skylinku

DNES!

AMCNI a Skylink spolupracují již řadu let a tato dohoda přinese v následujících letech skvělý obsah širší skupině diváků, a to prostřednictvím výběru lineární zábavy i zábavy na vyžádání. Mezi ně budou patřit i nedávno získané zápasy UEFA Evropské ligy a poháru UEFA Europa Conference Cup pro Českou republiku a Slovensko

AMC Networks International (AMCNI) a Skylink , česko-slovenská internetová a satelitní platforma, prostřednictvím své mateřské společnosti M7 Group prodlužují svou dlouholetou a úspěšnou spolupráci. Zákazníci Skylinku se tak mohou i v dalších letech těšit na vysílání stanic Sport1, Sport2, AMC, Film+, Minimax, JimJam, TV Paprika, Spektrum, Spektrum Home a CBS Reality.Zároveň budou od 1. června stanice Sport1 a Minimax dostupné pro podstatně více domácností.Sportovní nadšenci jistě přivítají přesun stanice Sport1 do balíčku Smart od 1. června. To znamená, že dalších několik set tisíc nových domácností si bude moci vychutnat přímé přenosy z tréninků a kvalifikací F1, UEFA Ligu národů, UEFA Evropskou ligu či UEFA Evropskou konferenční ligu, Kontinentální hokejovou ligu nebo třeba turnaje World Poker Tour.O nic nepřijdou ani nejmladší diváci, protože Minimax se přesunul do balíčku Mini a je nyní dostupný v 85 % domácností s placenou televizí. Všichni zákazníci placené televize Skylink tak mohou sledovat pořady jako Mimi šéf, Upovídaný Tom a přátelé nebo Máša a medvěd.," říká Marcel Mareš, Country Manager.redakce