CANAL+ Action v říjnu: Nový seriál B.R.i i filmové hity renomovaných režisérů

Nový seriál na CANAL+ Action: B.R.i

Filmové hity renomovaných režisérů

Film CANAL+ Action: Klub rváčů



Film na CANAL+ Action: Zrodila se legenda



Film na CANAL+ Action: Východní přísliby



Film na CANAL+ Action: V Bruggách



Pro desátý měsíc roku 2023 připravil provozovatel adrenalinového programu CANAL+ Action bohatou nabídku pořadů. Diváci se mohou těšit na premiéru seriálu B.R.i a také na filmové hity renomovaných režisérů.Již na začátku října čeká na diváky nejúspěšnější francouzské série vlastní produkce CANAL+ Original - premiéra nového seriáluVe versailleské B.R.i, policejní jednotce specializované na organizovaný zločin, se Said (Sofian Khammes) ujme týmu elitních mladých policistů: Badriho, Vanessy, Juliena a Sokrata. Bude si muset najít místo ve skupině a zavést metody, které se velmi liší od metod Patrika (Bruno Todeschini), charismatického a uznávaného bývalého velitele, který má problémy se spojením s násilníkem Erikem Perezem. Zatímco válka gangů ohrožuje celou Paříž, Said se snaží udržet své morální hodnoty a zároveň najít cestu jako nový vůdce jednotky. Bude stejně jako před ním Patrik nucen přejít ke zločinu, aby s ním mohl bojovat?(1999) - David Fincher7. října 2023V kultovním díle Klub rváčů se David Fincher snaží nahlédnout pod povrch naší zdánlivě normální společnosti a nabízí temný pohled do duší lidí ztracených v krizi středního věku. Zdánlivě úspěšný úředník Jack trpí nespavostí a hlubokým procitem prázdnoty. Jeho setkání s Tylerem Durdenem, rebelujícím a nekonvenčním jedincem, vede k vytvoření tajného klubu rváčů. Film vyniká svou temnou atmosférou a zkoumá téma úzkostlivého mužského hledání identity ve světě konzumního materialismu. Fincherův režijní styl je vizuálně a emociálně silný, což podtrhuje téma chaosu a nihilismu, který ovládá členy klubu rváčů. Výkony hlavních herců, Edwarda Nortona jako Jacka a Brada Pitta jako Tylera, a jejich chemie dodávají filmu další rozměr i sílu. Klub rváčů je provokativním filozofickým filmem, který se zabývá otázkami identity, konzumu i samotné existence.(2014) - Roy Hin-Yeung Chow8. října 2023Film Zrodila se legenda představuje jeden z nejlépe hodnocených akčních filmů, který se vrací k tradičnímu pojetí kung-fu filmů v kombinaci s moderním ztvárněním bojových scén. Hlavní postava, mladý kung-fu génius, se vydává na nebezpečnou misi sejmout vůdce nepřátelského gangu, aby si naklonil svého zlotřilého šéfa. Plán, který má, je ale ve skutečnosti o hodně nebezpečnější. Film se vyznačuje skvělými bojovými scénami, které jsou choreograficky zpracovány s velkou precizností a energií. Hlavní herec předvádí skvělý kung-fu talent a jeho výkony v bojových scénách jsou ohromující. Roy Hin-Yeung Chow potvrzuje své režisérské dovednosti a přináší tak příběh plný akce, humoru a adrenalinových okamžiků bojového umění.(2007) - David Cronenberg21. října 2023Východní přísliby jsou temným kriminálním thrillerem, který se vymyká běžným konvencím žánru. Hlavní postavou je ruský zločinec Nikolaj Lužin, který pracuje pro mafiánskou rodinu v Londýně. Jeho chladnokrevnost a schopnost jednat rychle jsou jeho největší předností. Příběh nabízí hluboký pohled do temných a nekompromisních stránek zločinu a mafie. Když porodní asistentka Anna objeví deník mladé ruské dívky, která zemřela při porodu, rozhodne se vyšetřovat její minulost, což spustí sled událostí s nepředvídatelnými důsledky. Cronenbergova precizní režie vytváří atmosféru napětí a nejistoty. Film se vyznačuje výbornými hereckými výkony Vigga Mortensena v roli Lužina a Naomi Watts v roli Anny. David Cronenberg (Dějiny násilí, Cosmopolis, Mapy ke hvězdám, Zločiny budoucnosti) získal za tento film četná ocenění včetně ceny za nejlepší režii na festivalu v Torontu.(2008) - Martin McDonagh28. října 2023V Bruggách je unikátní gangsterka, která kombinuje černý humor s absurdními situacemi na pozadí krásy belgických Benátek. Film sleduje dvě postavy, zabijáky jménem Ray a Ken, kteří jsou posláni do Brugg, aby se zde skryli po nepovedené akci v Londýně. Děj filmu se pohybuje mezi komedií a tragédií. Oba hlavní hrdinové, ačkoli jsou zabijáci, získávají sympatie díky svým pokřiveným morálním dilematům a konfliktům. Město Bruggy hraje v příběhu důležitou roli a jeho gotická architektura a atmosféra přispívají k tajemné a ponuré náladě filmu. Britský dramatik Martin McDonagh (Víly z Inisherinu, Tři billboardy kousek za Ebbingem, Sedm psychopatů) pojal svůj autorský celovečerní debut jako snímek plný černého humoru a absurdity. Vytvořil stylovou a politicky nekorektní podívanou úchvatně balancující mezi tragikou a komedií.redakce