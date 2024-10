Skylink: Plán stěhování klíčových komerčních TV na novou frekvenci

DNES!

Jak bude probíhat stěhování?

Jakých programů se bude přeladění týkat?

Kdo bude přelaďovat?

Hlavní české a slovenské komerční televizní stanice se přesouvají na novou vysílací kapacitu operátora satelitní platformy Skylink , lucemburské mediální skupiny M7 Group , člena CANAL+.S ohledem na blížící se konec životnosti satelitu Astra 3B , který využívá i operátor platformy Skylink, musí být všechny programy a služby přesunuty na nové vysílací kapacity.Satelitní operátor SES (Astra) nabízí svým zákazníkům jako částečnou náhradu staronovou družici Astra 3C (dříve Astra 5B ), která převezme veškeré služby za dosluhující satelit v pásmu 11,7 až 12,5 GHz. Jde o maximálně 40 transpondérů. Stará družice Astra 3B měla transpondérů více - poskytovala služby i v pásmech 11,45 až 11,7 a 12,5 až 12,75 GHz. Za tyto transpondéry poskytuje SES náhradní kapacitu na pozici 19,2°E. Někteří zákazníci - provozovatelé polských rozhlasových stanic se rozhodli využít služeb konkurenčního operátora Eutelsat.Pro zákazníky Skylinku dochází ke změna důležitým změnám. Tou první zásadní je změna pokrytí. Astra 3C nabízí západní a východní paprsek. Oba pokrývají i Českou republiku a Slovensko s tím, že se liší pokryté území jiné části Evropy.Ve většině případů jsou a budou frekvence Skylinku po přesunutí vysílání na Astru 3C stejné s výjimkou jediné a to 11,875 GHz s horizontální polarizací. Vysílání z této frekvence se přesouvá na kmitočet 12,265 GHz s horizontální polarizací.Vysílání na nové frekvenci si diváci mohli naladit a přeladit již v minulých týdnech a měsících. Nicméně doposud je vysílání na obou frekvencích stejné (kopie obsahu). To se ale nyní změní s ohledem na blížící se vypnutí vysílání na frekvenci 11,875 GHz.Od 22.10.2024 bude operátor Skylinku na všech programech na staré frekvenci (11,875 GHz) vysílat EPG titulek "Přelaďte". Divákům se tak dostane přímá informace, že dochází ke změně frekvence programů. Programy se budou zde ještě budou vysílat.Tento stav bude trvat několik týdnů. A to až do 3.12.2024, kdy bude vysílání programů ukončeno a na jejich pozicích se objeví statické obrazovky s informacemi, že vysílání je již dostupné jen na nové frekvenci.Dne 10.12.2024 bude vysílání na kmitočtu 11,875 GHz ukončeno. A vysílací frekvence vrácena společnosti SES (Astra) k jinému využití.Diváků Skylinku v České republice se přeladění dotkne stanic Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova HD, Nova Sport 1, Prima COOL HD, Prima HD a Šláger Muzika.Klienti na Slovensku se týká stěhování programů DAJTO HD, JOJ 24 HD, JOJ HD, JOJ Šport HD, Jojko, Markíza Krimi HD, Nova International , Nova Sport 1, JOJ Plus HD a Šláger Muzika.Jednoduchá odpověď: zákazníci operátora s vlastními přijímači (set top boxy či televizory) si musí programy přeladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.Klienti s přijímači s funkcemi FastScan či moduly s Operátorským profilem se o přeladění nemusejí starat. Proběhne zcela automaticky po stažení nejnovější programové mapy vysílatele.Jde o klíčové a nejsledovanější komerční stanice v Česku a na Slovensku. Proto se této problematice přeladění web parabola.cz opakovaně vrací a na změnu v distribuci upozorňuje.satelit: Astra 3C (23,5°E)frekvence: 12,265 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 3C (dříve Astra 5B)původní pozice: 31,5°Eaktuální pracovní pozice: 23,5°Evýrobce satelitu: EADS Astriumdatum vynesení satelitu: 22.3.2014počet transpondérů: 40pásmo transpondérů: Kukmitočtové pásmo: 11,7 až 12,5 GHzpokrytí: Evropaočekávaná životnost satelitu: 15 letredakce