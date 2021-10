Paranormální noční směna začíná na CBS Reality

30.09.2021 17:09

včera

Skutečnosti, které lze rozumem jen těžko vysvětlit, přesto jich ve světě nalezneme bezpočet. Především Amerika je na nejrůznější duchařské historky opravdu bohatá a existují dokonce týmy expertů, kteří se jimi zabývají.

Nový seriál Paranormální noční směna, který v premiérové řadě uvede od října televizní stanice CBS Reality, právě takové příběhy zachycuje.

Téměř třetina Američanů pracuje v nočních směnách. Práce v noci s sebou může přinášet kuriozní zážitky, avšak je překvapivé, jak často noční pracovníci hlásí setkání s paranormálními jevy. Osobní zpověď vždy trojice těchto lidí je srdcem každé z hodinových epizod nového seriálu Paranormální noční směna.

▲ Paranormální noční směna (foto: AMC)

Jeden příběh je děsivější než druhý, a i když vypravěč posunuje děj stále vpřed, největší část příběhu vypráví ti, kteří jej sami prožili. Rozhovory, při kterých bude divák cítit mrazení v zádech, jsou velmi intimním nahlédnutím do momentu setkání s nadpřirozenem. Vše je doplněno rozhovory s odborníky, jež poskytují náhled, nadhled, osobní postřehy i překvapivá vědecká vysvětlení těchto strašlivých a temných zážitků.

Parky, divadla, hotely, továrny, muzea a školy, tedy místa, která se přes den jeví zcela nevinně, ale v noci se mění v dějiště událostí, ze kterých tuhne krev v žilách. Stát se může opravdu cokoliv, z prázdných chodeb se stávají labyrinty, výtahy se mění ve skrýše a schodiště v cestu do pekel. Hned v úvodních dílech diváci zavítají do nočního rádiového vysílání, kuželkářské herny, hotelu či do kanceláře soudního lékaře. A nikde hlavní hrdina nebude sám.

▲ Paranormální noční směna (foto: AMC)

Vstupte prostřednictvím stanice CBS Reality do světa duchů, kde vám nakonec nezbyde nic jiného než uvěřit.

Bát se a tajit dech můžete od 4. října do 20. listopadu každý všední den v 9:45 a 16:00 hodin.

Reprízy následují od 9. do 20. listopadu vždy v sobotu a v neděli v 9:20 a 20:10 hodin.

zdroj: AMC