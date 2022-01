Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

26.01.2022 11:28

DNES!

Fanfára, přípitek a grafika obarvená do zlata jsou připraveny. Oblíbená soutěž Kde domov můj? uvede v pondělí 7. února v 18:25 hodin na Jedničce České televize svůj jubilejní tisící díl.

Během té doby své vlastivědné znalosti prověřily šestadvaceti tisíci otázkami již na tři tisícovky soutěžících.

Pořad Kde domov můj? se poprvé objevil na televizních obrazovkách před více než šesti lety, v pondělí 4. ledna 2016. „ Fakt, že točíme a vysíláme už tisící díl, mě samotného překvapil. Jsem rád, že si soutěž našla své místo v programu a své věrné diváky. Vím, že mnoho lidí ji vnímá jako takový podvečerní rituál. Hodně diváků si díky ní také pravidelně prověřuje své znalosti ,“ říká moderátor pořadu Aleš Háma. Zájem diváků ilustrují čísla sledovanosti, v loňském roce každý z dílů průměrně sledovalo 581 tisíc diváků, nejsledovanější díl pak 850 tisíc lidí starších patnácti let.

▲ Kde domov můj? (foto: ČT)

„ Když jsme začali přemýšlet, jak pojmout jubilejní tisící díl soutěže Kde domov můj?, chvíli jsme uvažovali, že pozveme známé osobnosti, ale pak jsme se, z úcty k našim věrným divákům, kteří se stále hlásí a hlavně se stále dívají, rozhodli, že tisícovku zkrátka oslavíme klasickým dílem. Se soutěžícími, kteří prošli běžným konkurzem ,“ prozrazuje vedoucí projektu Pavel Anděl.

Na soutěžící v každém z dílů čekají otázky z široké škály oborů, jako například z historie, kultury, geografie, politiky, vědy nebo sportovního dění. Hra má vždy tři kola, hráči si vybírají otázky s různou obtížností vyjádřenou počtem bodů. Finalista ve třetím kole správnými odpověďmi vyhrává peněžitou odměnu.

Aleš Háma za více než šest let vysílání položil soutěžícím na šestadvacet tisíc otázek. „ Nejvíc mě vždy pobaví, když soutěžící namísto odpovědi na otázku odkud jsou, dávají indicie a chtějí, abych hádal já ,“ říká s úsměvem herec a moderátor a dodává: „ Český národ je opravdu soutěživý. Diváci mají často pocit, že znám odpovědi na všechny otázky. I kolegové z divadla mají rádi Kde domov můj? a často, když jedeme na zájezd třeba s Terezou Kostkovou, už na mě z dálky volá, jestli budou nějaké kvízové otázky. Já na to kývnu a chrlím jednu za druhou .“

Zábavný kvízový pořad připravil v minulosti k výročí sta let od založení Československa také tři speciály a od roku 2018 se pravidelně zapojuje do podpory neziskových organizací v rámci programu benefičních speciálů České televize. V prvním pololetí roku 2022 plánuje Česká televize natočit a odvysílat další dva benefiční díly pro neziskové organizace a jeden speciální díl, ve kterém budou soutěžit učitelé zapojeni do projektu ČT edu.

Zdroj dat: ATO Nielsen Admosphere, ČT

zdroj: ČT