Novinky v T-Mobile TV: Vysílání v HD kvalitě a volba jazykových stop

16.11.2022 18:53

Po úspěšné dohodě s CANAL+, která potěšila zejména fotbalové fanoušky Premier League, přináší T-Mobile TV novinky, které zkvalitní všem zákazníkům zážitek ze sledování televize.

V uplynulých týdnech proběhl dlouho očekávaný přesun vybraných televizních stanic z SD do HD kvality. Dále se mohou diváci těšit na přidání různých jazykových stop u všech stanic, které je podporují, a možnost sledovat pořad i s titulky.

▲ Canal+ Sport na platformách T-Mobile TV (foto: T-Mobile)

T-Mobile TV nově zákazníkům nabídne v HD kvalitě stanice například RIK TV, Discovery Science, Cartoon Network, TLC, Barrandov Krimi nebo Kino Barrandov, přičemž další kanály budou postupně přibývat. I po zvýšení kvality obrazu uvedených stanic nepřijdou diváci o možnost zhlédnout pořady až sedm dní zpětně.

Další novinkou je možnost sledovat vybrané stanice v různých jazycích. Aktuálně jsou různé jazykové verze připraveny na více než šedesáti stanicích. Kromě originálního jazyka samotného kanálu jde především o anglické, slovenské, německé nebo španělské stopy. Informace o dostupných jazykových verzích na jednotlivých kanálech naleznou zákazníci na webových stránkách operátora nebo přímo při sledování pořadu. Titulky jsou nově dostupné u více než 30 stanic a jejich počet se bude do budoucna rozrůstat.

▲ Příjem tv služeb T-Mobile TV (foto: T-Mobile)

Zahraniční jazykové stopy jsou dostupné pro všechny zákazníky, a to jak na set-top boxech, tak i v aplikaci T-Mobile TV GO v televizorech, v telefonech nebo tabletech a ve webové verzi aplikace. Titulky pak zapnou všichni zákazníci s aplikací T-Mobile TV GO v televizoru, tabletu nebo telefonu a dále majitelé set-top boxů Kaon a Skyworth. Na starších set-top boxech typu Arris VIP4302 funkce dostupná nebude. Zákazníci si však v rámci smlouvy o pronájmu zařízení mohou na jakékoliv prodejně vyměnit tento set-top box za novější model a to zcela zdarma, případně si mohou nainstalovat aplikaci T-Mobile TV GO přímo do svého televizoru.