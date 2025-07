Čína a její starobylá přírodní říše na Viasat Nature

05.07.2025 07:16

Věděli jste, že existuje místo, kterému se přezdívá Střecha světa i Třetí pól? Tibetská náhorní plošina skrývá více než jen dechberoucí výšky, kdysi byla oceánem, dnes hostí nejvýše položenou železnici planety a ohrožené živočichy, kteří se živí jedem.

Tato rozlehlá oblast o velikosti pěti Francií je plná přírodních záhad a extrémů, které překonávají lidskou představivost.

Zde je 10 fascinujících faktů o náhorní plošině Čching-chajsko-tibetské, která je domovem několika z nejpozoruhodnějších parků, například národního parku Pudacuo.

▲ Dokument Čína a její starobylá přírodní říše uvede Viasat Nature (foto: Viasat World)

1. Tibetské plošině se často říká „Střecha světa“

S průměrnou nadmořskou výškou 4 600 metrů převyšuje vrcholy většiny států. Při návštěvě se připravte na možnou výškovou nemoc!

2. Její druhá přezdívka: „Třetí pól“

Plošina získala tento název díky tomu, že ukrývá třetí největší ledovou zásobu na Zemi a tím pádem i třetí největší zásobu sladké vody.

3. Největší náhorní plošina světa

S rozlohou kolem 2,5 milionu km² je pětkrát větší než Francie. Není dobré se zde ztratit, opravdu byste zabloudili.

4. Mount Everest je jen začátek

Každý zná nejvyšší horu světa (8 848 m), ale méně známé je, že v Himálajích, které tvoří severní hranici plošiny, se nachází dalších sedm vrcholů přesahujících 8 000 metrů a některé z nich jsou pro horolezce náročnější než samotná Čomolungma.

▲ Dokument Čína a její starobylá přírodní říše uvede Viasat Nature (foto: Viasat World)

5. Plošina bývala oceánem

Kdysi se zde rozprostíral oceán Bangong-Nujiang. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, není to vaše chyba, přestal totiž existovat už v období pozdní křídy. Plošina se zvedla v důsledku tektonických pohybů.

6. Nejvýše položená železnice světa

Qinghajsko-tibetská železnice je nejdelší vysokohorská železnice na světě. Více než 960 km tratě se nachází ve výšce přes 4 000 metrů, a její nejvyšší bod dosahuje 5 072 metrů. Žádná jiná trať ji v tomto nepřekonala.

7. Národní park Pudacuo, brána do Šangri-La

Na jižním okraji plošiny leží národní park Pudacuo. Prastaré lesy a rozsáhlá jezera zde zásobuje voda z výšiny. V chráněných údolích vzniklo díky vlhkému a teplému vzduchu jedinečné mikroklima. Název „Pudacuo“ znamená „jezero, které tě zavede do Šangri-La“, a to všechno vypovídá.

8. Ohrožené druhy, včetně jedné znovuobjevené

V Pudacuo žije téměř 30 ohrožených druhů, ale jeden živočich byl považován za vyhynulého. Zbývá jen asi 3 000 jedinců přimátů hulman (Yunnan Snub-Nosed Monkey). Ty milují vysokohorský vzduch - žijí až ve 4 000 metrech nad mořem, výše než jakýkoli jiný primát.

9. Otrávená potrava? Žádný problém!

Protože v této výšce je málo potravy, opice hulmani se naučili jíst jedovaté mechy a lišejníky. Aby se s toxiny vypořádali, vyvinuli si fermentační žaludek podobný kravskému. Jen jejich mléko raději nepijte.

10. Nebeský návštěvník, černokrký jeřáb

Dalším vzácným obyvatelem oblasti je tibetský černokrký jeřáb. Každou zimu sem přilétá z 1 600 kilometrů vzdáleného severu. I když jsou zdejší podmínky ve výšce 3 000 metrů drsné, jeřábi se nevzdávají. Na světě zbývá jen asi 10 000 těchto majestátních ptáků. Místní se ale snaží jejich počet zvýšit.

Pro další přírodní tajemství, úchvatné krajiny a fascinující zvířata sledujte 7. července v 19:00 na televizní stanici Viasat Nature dokumentární minisérii Čína a její starobylá přírodní říše, která bude odvysílaná během pásma dokumentů o divoké Ásii. Jedinečný třídílný dokument, který přináší mimořádný pohled na iniciativu čínské vlády založit deset národních parků na ochranu nejvzácnějších druhů a nejkřehčích ekosystémů. Každý díl odhaluje ukryté přírodní ráje, představuje výjimečná zvířata a rostliny, dechberoucí krajiny i izolované komunity, které žijí daleko od ruchu civilizace.

