Srdcervoucí příběh lásky a ztráty na Epic Drama

06.07.2025 08:51

Láska, zrada, nespravedlnost a ženská síla. Nové dobové drama Tess z D'Urbervillu, natočené s filmovou bohatostí a věrností literární předloze, vtáhne diváky do srdce Anglie 19. století. Je to příběh mladé ženy, která bojuje proti osudu, a zároveň pocta vzdorné duši, jež odmítá mlčet v pokryteckém světě.

Láska ve stínu minulosti

Tess Durbeyfieldová je chudá venkovská dívka, jejíž život se radikálně změní poté, co její rodina objeví možnou příbuznost s urozeným rodem D'Urbervillů. V touze po společenském vzestupu Tessini rodiče trvají na tom, aby se setkala s Alekem, manipulativním svůdcem, který její svět obrátí naruby. Navzdory traumatu a nespravedlnosti, které zažije, se Tess snaží svůj život znovu vybudovat. Když potká idealistického mladíka Angela Clarea, zdá se, že novému začátku nic nestojí v cestě. Jenže minulost nikdy opravdu nezmizí.

▲ Nové dobové drama Tess z D'Urbervillu uvede Epic Drama (foto: Viasat World)

Gemma Arterton v hlavní roli se silou i jemností

Gemma Arterton, známá z filmů Tamara Drewe nebo Quantum of Solace, ztvárnila Tess s dokonalou kombinací křehkosti a vnitřní síly. V rozhovorech přiznala, že tato role byla emocionálně jednou z nejnáročnějších v její kariéře.

Nehraje Tess pouze jako oběť, ale jako ženu, která si zachovává důstojnost a naději i ve chvílích nejhlubšího zoufalství.

Autenticita, která vám vezme dech

Natáčení probíhalo na historických místech po celé jižní Anglii, zejména v hrabstvích Dorset, Gloucestershire a Wiltshire. Scény u ikonického Stonehenge tvoří symbolické a atmosférické pozadí pro jeden z klíčových momentů příběhu. Režisér David Blair dbal na to, aby každý záběr působil historicky věrně a emocionálně silně. Série byla natáčena na 35mm film, díky čemuž má jemný, plastický vizuální styl, který se v digitální éře jen tak nevidí.

Thomas Hardy: literární rebel

Tato série je věrnou adaptací románu Thomase Hardyho z roku 1891. Když kniha poprvé vyšla, vyvolala rozruch kvůli otevřenému zobrazení sexuality, morálky a postavení žen. Hardy, ač psal v době viktoriánské, odvážně kritizoval společenské normy. Tess z D'Urbervillu není jen tragickým románem o lásce, ale také ostrou kritikou třídní nerovnosti, náboženství a pokrytectví. Scénář Andrewa Nichollse zachycuje Hardyho odbojného ducha s neúprosnou přesností.

Ze zákulisí: vášeň a preciznost

Výprava i kostýmy byly vytvořeny s mimořádnou péčí. Každý oděv byl ručně šitý podle autentických střihů z 19. století. Štáb často natáčel za úsvitu nebo při západu slunce, aby zachytil přirozené světlo typické pro Hardyho venkovskou krajinu fiktivního Wessexu. Herci čelili náročným podmínkám, zejména během mrazivých scén na farmě s tuřínem, což jen přispělo k syrové a realistické atmosféře.

Neobvyklý milostný trojúhelník: Angel vs. Alec

Středobodem příběhu je Tessin vztah se dvěma naprosto odlišnými muži: Alekem a Angelem. Hans Matheson ztvárňuje Aleka D'Urbervilla jako okouzlujícího, ale zneklidňujícího manipulátora. Oproti tomu Eddie Redmayne hraje Angela Clarea jako mladého romantika, i když ani on není bez chyb. Jejich kontrast symbolizuje dvě zcela rozdílné podoby mužnosti a zároveň dvě tragické cesty, kterými se může Tess vydat. Ani jedna však nepřináší skutečné útočiště.

Proč se na dobové drama podívat:

Tess z D'Urbervillu není jen další historická romance. Je to emocionálně hluboký, společensky silný příběh, který má co říct i dnes. Klade otázky: Do jaké míry nás definuje minulost? Je spravedlnost vůbec možná? Může být ženský hlas slyšen ve světě ovládaném muži?

Vstupte do světa Tess

V době, kdy pravidla byla krutá a společenské postavení neúprosné, si Tess Durbeyfieldová troufla snít o životě bez trestu. Ačkoliv je příběh zasazen do minulosti, mluví emocionálním jazykem, který je hluboce moderní, a právě proto stojí za zhlédnutí.

Trailer:

