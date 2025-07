Detektivní příběh Měsíční kámen na Epic Drama

05.07.2025 10:23

DNES!

Televizní stanice Epic Drama přinese nový detektivní seriál Měsíční kámen, a to v úterý 8. července ve 21:00. Nové epizody budou vysílané každé úterý ve stejný čas.

„V posledním roce 18. století plukovník John Herncastle uloupil v Indii nevyčíslitelně cenný a posvátný žlutý diamant. Višnu (Vishu), hinduistický bůh, ochránce světa, proklel zloděje a poslal tři kněze, aby po Měsíčním kameni pátrali navěky. Zlý plukovník však diamant propašoval do Anglie a bedlivě ho střežil. Ve své závěti ho odkázal své krásné neteři, slečně Rachel Verinderové. Její statečný bratranec, pan Franklin Blake, dostal za úkol vzácný klenot doručit. Byl to ale dar nebo prokletí?“

Tak začíná příběh, který diváky okamžitě vtáhne do temného světa viktoriánské Anglie, světa plného tajemství, posedlosti, zločinu a lásky.

▲ Detektivní příběh Měsíční kámen uvede Epic Drama (foto: Viasat World)

5 důvodů, proč je Měsíční kámen dobovým dramatem, které si nesmíte nechat ujít!

1. První moderní detektivní román v anglické literatuře!

Měsíční kámen vychází z průkopnického románu Wilkieho Collinse, který poprvé vyšel v roce 1868. Je všeobecně považován za první moderní detektivní příběh v angličtině a ve své době způsobil doslova senzaci. Charles Dickens, Collinsův přítel a současník, ho velmi chválil a viktoriánští čtenáři hltali jednotlivé části, které vycházely na pokračování. Tato televizní adaptace věrně zachycuje ducha originálu a zároveň přináší moderní rytmus vyprávění.

2. Silná hrdinka s tajemstvím

Rachel Verinderová v podání talentované Terenie Edwardsové rozhodně není bezbrannou dámou v nesnázích. Je to odvážná, hrdá a složitá žena, kterou události kolem ní těžce zkoušejí. Záhadné zmizení diamantu na její osmnácté narozeniny spustí řetězec podezření, skandálu a emočních otřesů.

3. Vyprávění z více perspektiv, plné zvratů a odhalení

Stejně jako v knize je příběh vyprávěn očima různých postav. Každá z nich přináší vlastní pravdu, motivy i tajemství. Díky tomuto vrstevnatému vyprávění diváci postupně rozplétají záhadu, narážejí na falešné stopy, šokující zvraty a morálně nejednoznačné postavy.

4. Skvělé obsazení a bohatá atmosféra

Joshua Silver v roli Franklina Blakea perfektně vyvažuje šarm a zranitelnost s nádechem tajemství. V dalších rolích uvidíte Lea Wringera, Sarah Hadlandovou a Guye Henryho. Díky detailním historickým kulisám, působivým kostýmům a atmosférické hudbě se ocitnete v potemnělých salonech a stinných zákoutích Anglie 19. století.

▲ Detektivní příběh Měsíční kámen uvede Epic Drama (foto: Viasat World)

5. Wilkie Collins, spisovatel, který předběhl svou dobu

Wilkie Collins, narozený v roce 1824, byl průkopníkem detektivního žánru a zároveň výborným pozorovatelem společenských vztahů. Ve svých románech často zobrazoval nezávislé, složité ženské postavy a stíral hranici mezi pravdou a lží. Jeho nejslavnější dílo Měsíční kámen inspirovalo po více než 150 let celé generace spisovatelů, dramatiků a filmařů.

Zmizelý diamant, zničené pověsti a posedlost pravdou

Měsíční kámen je mnohem víc než jen historická detektivka. Vypráví o tom, jak jeden prokletý a toužebně hledaný předmět může rozvrátit celý rodinný svět. Je to příběh o společenském postavení, pověsti a neúnavném hledání pravdy - i za cenu ztráty lásky.

Seriál neodhaluje všechno hned. Tajemství diamantu se rozplétá kousek po kousku a závěr vás překvapí.

Připraveni na napínavou záhadu?

Měsíční kámen je povinná podívaná pro každého milovníka kvalitních detektivních příběhů zasazených do historického prostředí plného intrik, kde každý něco skrývá. S tísnivou hudbou, mnohovrstevnými postavami a tajemstvím, které se neustále mění, jde o seriál, který ve vás zůstane ještě dlouho po závěrečných titulcích.

Premiéra: úterý 8. července ve 21:00 na Epic Drama

Nenechte si ujít jeden z nejstylovějších a nejmrazivějších televizních přepisů klasického detektivního románu! Pouze na Epic Drama.

Trailer:

zdroj: Viasat