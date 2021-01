Skylink: Nova 2 a Prima Love v HD, dokončení přeladění stanic

DNES!

Na nových pozicích nyní vysílají následující stanice:

8 HD programů na Skylinku



▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group

Přeladění programů

▲ Obr č. 2 - Informace o nových parametrech, která se objevila na starých pozicích 25 stanic platformy Skylink



Nova 2 HD a Prima LOVE HD

Nové parametry programů na Skylinku

Programy Satelit Astra Kmitočet (MHz) Polarizace Symb. rychl. FEC Norma Pilot Extreme Sports Channel, Spektrum Home 23,5°E 11 953 Horizontální 29 900 2/3 DVB-S2/8PSK Off Cinemax HD, Filmbox Extra HD, Film Europe HD, Arena Sport 1 HD, Golf Channel, Viasat Explore, UP network CZ, Hobby TV, CBS Reality, Rebel, Relax, Retro Music, LALA TV, Jim Jam 23,5°E 12 012 Vertikální 29 900 2/3 DVB-S2/8PSK Off Film+ HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, Cinemax 2 HD, Filmbox Premium HD, Film Europe+ HD, Adventure TV, Filmbox Stars, Viasat Nature HD, Viasat History HD, Mňam TV, Minimax, Leo TV 23,5°E 12 110 Horizontální 29 900 2/3 DVB-S2/8PSK Off

▲ Tabulka č. 1 - Technické parametry nových programů a transpondérů



Další chystané novinky na Skylinku

Změny pro zákazníky česko-slovenské satelitní platformy Skylink . České komerční programy Nova 2 Prima LOVE jsou nově poskytovány ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Zároveň skončilo souběžné vysílání programů na starých a nových parametrech. Kdo doposud nepřeladil, musí učinit nyní.V první řadě skončila souběžná distribuce celkem 25 televizních programů na starých a nových frekvencích. Na starých pozicích je nyní umístěna statická obrazovka s textem v českém a slovenském jazyce o změně vysílacích parametrů programu. Programy nyní stačí přeladit.* REBEL* RELAX* HBO 2* HBO 3* Cinemax* Cinemax 2* Film Europe+ HD* Film Europe HD* FilmBox Extra HD* FilmBox Stars* FilmBox Premium HD* Adventure TV* Hobby TV* Mňam TV* Retro Music Television* Mezzo* JimJam* Minimax* Arena Sport 1* Golf Channel* UP Network* Viasat Explore* Viasat History* Viasat Nature* Leo TVS přechodem programů na nové vysílací transpondéry došlo v řadě případů k překlopení stanic do vysokého rozlišení (HDTV). Konkrétně v lepší kvalitě je nyní následujících osm stanic - HBO 2 HD, HBO 3 HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD, Mezzo HD, Arena Sport 1 HD, Viasat History HD a Viasat Nature HD.Zákazníci s přijímači s funkcí FastScan se nemusejí o přeladění programů starat - jejich přístroj automaticky stahuje nejnovější kanálovou mapu, včetně programových novinek. Přeladění se tak týká výhradně jen klientů se set top boxy či televizory bez FastScanu, kteří si musí programy doladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.Přeladění se týká prakticky všech diváků Skylinku bez rozdílu programového balíčku, který mají aktivní. Na nových parametrech totiž vysílají i stanice Adventure TV, Relax, Rebel, Retro Music Television či Mňam TV, které jsou součástí nejnižšího multikanálového balíčku DIGITAL.S vypnutím paralelní distribuce výše uvedených stanic se uvolnila satelitní kapacita pro zlepšení distribuce i stávajících stanic, které jsou v nejnižších balíčcích. Nově Skylink zákazníkům nabízí stanic Nova 2 HD a Prima LOVE HD, které byly doposud poskytovány v SD rozlišení. Podstatné je, že tyto dva programy si zachovaly své původní pozice. To znamená, že tyto dva programy není nutné přelaďovat - vysílají se na pozicích původních SD stanic.Společnost M7 Group (Canal+ Luxembourg) chystá další novinky pro zákazníky Skylinku. Například od února bude klientům nabízet nový kanál pro dospělé VIXEN HD a také programy Dorcel HD a Dorcel XXX HD.redakce