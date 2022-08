Boomerang v češtině na Skylinku a freeSATu

DNES!



▲ Obr č. 1 - Skylink - Vaše satelitní televize (foto: M7 Group

Přešli jsme na nový zdroj signálu poskytovaný vysílatelem, jehož součástí je CZE stopa

technické parametry - Skylink:

Diváci satelitních platforem freeSAT a Skylink mohou sledovat další kanál lokalizovaný do češtiny - Boomerang. Provozovatel v úterý na freeSATu, dnes na Skylinku doplnil distribuci o českou audio stopu.Boomerang původně startovala na těchto platformách v angličtině. Český dabing nabízí majitel stanice od prosince loňského roku. Postupně se český zvuk u stanice Boomerang objevuje u televizních operátorů.," řekl webu parabola.cz k novince Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group, člena CANAL+, která platformy Skylink a freeSAT provozuje.Dětská TV stanice Boomerang je domovem dobře známých a oblíbených animovaných hrdinů jako jsou “Scooby-Doo”, “Tom & Jerry”, partičky “Loonely Tunes” a “Flinstonů”. Stanice má speciální místo take v srdcích rodičů, kteří na těchto pohádkách vyrůstali. Mladší diváci zase ocení šprýmy “Růžového pantera a kamarádů “, kocoura “Garfielda”, “Kočičí bandy” nebo “Medvídka Poo”. Boomerang je stanice plná zábavy a pobavení pro děti všech věkových kategorií i rodičů.Stanice je dostupná zákazníkům Skylinku v balíčcích Kombi, Kombi+ a Komplet. Program je možné přidat i do individuálního balíčku Flexi 10.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,739 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 6036video PID: 517 (MPEG-4/SD)audio PIDy: 90 (anglicky, MPEG), 91 (česky, MPEG)CA systémy: Irdeto ( CAID 0D96, 0624, 0653), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Nagra MA (CAID 181D), Conax (CAID 0B02)satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 11,938 GHzpolarizace: horizontálníSR: 28000FEC: 7/8norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 30710video PID: 551 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 560 (maďarsky, MPEG), 562 (anglicky, MPEG), 563 (rumunsky, MPEG), 564 (polsky, MPEG), 565 (rusky, MPEG), 566 (česky, MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D96, 0653), Nagra MA (CAID 1802, 1880, 181D), Conax (CAID 0B02)redakce