13E: Švýcarská SRG SSR opustila jeden transpondér

30.06.2021 20:22

2dny

V souladu s dřívějším oznámením opustil švýcarský veřejnoprávní vysílatel SRG SSR jeden z transpondérů na satelitu Eutelsat Hot Bird (13°E). Všechny televizní a rozhlasové programy se nyní vysílají z jednoho transpondéru ze stejné orbitální pozice.

SRG SSR dnes opustila TP 17 (freq. 11,526 GHz), na kterém doposud vysílala textové informace o změně transpondéru.

Od dnešního dne SRG SSR využívá na pozici 13°E jeden transpondér (freq. 10,971 GHz). V rámci multiplexu se na této frekvenci vysílají televizní programy SRF 1 HD, SRF zwei HD, RTS Un HD, RTS Deux HD, RSI La 1 HD a RSI La 2 HD, které jsou kryptované systémy Viaccess (pro karty SRG) a PanAccess (pro moduly platformy Kabelio). Ve stejném multiplexu se vysílá také FTA program SRF info HD (některé pořady jsou z důvodu omezení vysílacích práv zakódovány).

Ve stejném multiplexu je také široká nabídka FTA rozhlasových programů SRF 1, SRF 2 Kultur, SRF 3, SRF Virus, SRF Musikwelle, Radio RTR, Swiss Classic, Swiss Jazz, SRF 4 News, ARF 1 AG SO, SRF 1 BS, SRF 1 BE FR VS, SRF 1 LU, RTS-1ere, Espace 2, Couleur3, Option Musique, Rete Uno, Rete Due, Swiss Classique, SRF 1 SG, SRF 1 ZH SH, SRF 1 GR, Swiss Classica a Swiss Pop.

Původní transpondér s frekvencí 11,526 GHz není aktuálně využíván.

aktuální technické parametry - SRG SSR:

• TP 123: Eutelsat Hot Bird 13B (13°E), freq. 10,971 GHz, pol. H, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

bývalé technické parametry - SRG SSR (do 30.6.2021):

• TP 17: Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,526 GHz, pol. H, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK