Satelit Eutelsat Quantum je připraven na start

16.07.2021 12:40

DNES!

Vypuštění nového satelitu Eutelsat Quantum bylo původně naplánováno na druhou polovinu roku 2020. Let VA-254 s prvním plně rekonfigurovatelným satelitem společnosti Eutelsat, který vyrobil Airbus, je naplánován na 27. července 2021 na palubě rakety Ariane 5 z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně.

Družice Eutelsat Quantum byla koncem června 2021 přeplavena ze střediska Airbus Defence and Space v Toulouse ve Francii do Kourou ve Francouzské Guyaně.

Satelit Eutelsat Quantum je revolučním krokem pro komerční satelity a nabízí velmi vysokou úroveň přizpůsobení a flexibilitu. Bude poskytovat služby s bezprecedentní rekonfigurovatelností, pokud jde o pokrytí, frekvence, výkon na orbitu, což umožní poskytovat služby z jakékoliv orbitální pozice.

▲ Srovnání běžného satelitu a družice Quantum (foto: Eutelsat)

Díky softwarové konstrukci bude Eutelsat Quantum prvním satelitem, který se bude moci opakovaně přizpůsobovat požadavkům. Eutelsat Quantum bude umístěn na orbitální pozici 48°E a bude poskytovat široké pokrytí regionu MENA (Střední východ a severní Afrika) i mimo něj, což mu umožní pokrýt jakoukoliv oblast podle přání zákazníka kdykoliv během 15leté životnosti na orbitu.

Nový satelit bude schopen reagovat na měnící se požadavky na Zemi a dodávat data, komunikaci a zábavu přesně tam, kde je to potřeba. Namísto vysílání na Zemi pomocí pevných paprsků si budou moci operátoři družice Quantum zvolit, kam bude směrový paprsek směřovat. Ty se mohou pohybovat ve virtuálním reálném čase a poskytovat informace cestujícím na palubě letadel nebo lodí. Kromě toho lze paprsky nastavit stisknutím tlačítka, takže s rostoucí poptávkou lze poskytovat více dat.

François Gaullier, ředitel telekomunikačních systémů společnosti Airbus, řekl: " Technologie, kterou jsme vyvinuli a vytvořili pro Eutelsat Quantum, je skutečně průlomová - otevírá cestu k plně rekonfigurovatelným geotelekomunikačním satelitům. Naše zkušenosti s vývojem této revoluční technologie ukazují hodnotu partnerství - spojili jsme to nejlepší z Eutelsatu, ESA a Airbusu, abychom dosáhli nového standardu flexibilní komunikace ."

Družice byla vyvinuta v rámci partnerství ESA se satelitním operátorem Eutelsat a výrobcem družic Airbus jako hlavním výrobcem a společností Surrey Satellite Technology Ltd pro platformu.

Startovací hmotnost družice Eutelsat Quantum je přibližně 3 500 kg.

Dalším nákladem rakety Ariane 5 při letu VA254 je nová komunikační družice Star One D2 - tato družice, vybavená pásmy C, Ka a X, bude sloužit pro televizní a vysokorychlostní internetové služby v Jižní Americe, Mexiku, Střední Americe a v některých částech Atlantského oceánu. Star One D2 je postaven na platformě SSL-1300.

zdroj: satkurier.pl + Eutelsat + Arianespace