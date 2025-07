Co je nového ve světě žraloků? Prozradí Discovery Channel

22.07.2025 11:24

Žraloci nejsou monstra - jsou to predátoři, jejichž chování a role v mořských ekosystémech jsou i přes desítky let výzkumu stále opředeny mýty, nejasnostmi a zkratkami.

Shark Week 2025 se i letos snaží tyto představy narovnat a nabídnout divákům realističtější a vědecky podložený pohled na svět žraloků. V sedmi dokumentech zachycuje různorodé situace, které se týkají jak útoků na člověka, tak běžného života pod hladinou - ať už jde o migrační trasy březích samic kladivounů, forenzní analýzy záběrů skutečných incidentů, nebo experimentální simulace setkání žraloka bílého a nilského krokodýla.

Na jaká témata se Discovery Channel v týdnu od 28. července do 3. srpna zaměří?

Nejsmrtelnější kousnutí (Deadliest Bite)

Premiéra v pondělí 28. července 2025 ve 23:00.

Cílem tohoto dokumentu, kterým u nás letos Shark Week odstartuje, je najít odpověď na otázku, který žraločí druh má nejbrutálnější stisk. Tým biologů, biomechaniků a potápěčů pod vedením anatoma Joshe Moyera z Ithaca College provedl řadu testů s různými žraloky, aby názorně demonstroval, jaký vliv mají jejich útoky na reálné objekty. Používají přitom například testovací figuríny, senzorické destičky i protézy končetin. Nabídka využitých vědeckých metod je pestrá - Moyerův tým používá třeba bite force metery k měření síly čelistí, biomechanickou simulaci zranění, slow-motion záběry z ultra-HD kamer nebo CT skeny lebek jednotlivých druhů. Docházejí tak mimo jiné k závěru, že samotná síla kousnutí není jediný klíčový faktor - roli hraje i povrchová destrukce, způsob úchopu či rychlost útoku. Pořadem provází Paul de Gelder, který sám přežil žraločí útok, jenž se ale neobešel bez následků.

Čelisti vs Mega krokodýl (Jaws vs. Mega Croc)

Premiéra v úterý 29. července 2025 ve 23:00.

Úterní dokument demonstruje hypotetický scénář střetu dvou z nejbrutálnějších predátorů na světě - žraloka bílého a krokodýla nilského. Tým, v jehož čele stojí Tristan Guttridge z Bimini Shark Lab, potápěčka Rosie Moore a oceánografka Sora Kim, vytvořil za pomoci moderních technologií a reálných biologických dat unikátní simulaci souboje těchto dvou titánů a došel k překvapivým závěrům. Diváky čeká kombinace dobrodružného dokumentu a CGI animace, která bere v potaz řadu proměnných, například scénáře chování v různých prostředích či různé fyziognomické parametry obou druhů. To všechno hraje podle vědců klíčovou roli. Jedním ze závěrů je například konstatování, že v hluboké vodě má navrch žralok, zatímco v bahnitých tocích by jej krokodýl bez problému rozcupoval.

Březí kladivoun (MotherSharker: Hammer Time)

Premiéra ve středu 30. července 2025 ve 23:00.

Fascinující dokument sleduje samice žraloka kladivouna velkého (Sphyrna mokarran) v nejohroženějším období jejich životního cyklu - v době, kdy hledají ideální místo pro porod a migrují kvůli tomu klidně i stovky kilometrů. Jde o vůbec první vědecký pokus zdokumentovat porod kladivounů v reálném čase a v jejich přirozeném prostředí. Výzkumný tým Jamese Sulikowského používá různé neotřelé technologie, třeba podmořský ultrazvuk, díky kterému může monitorovat růst mláďat ještě v těle matky, akustické značkování, které usnadňuje sledování kladivounů při hledání „porodnic“ v lagunách a bahnitých vodách, nebo tzv. birthing tags, což jsou malé satelitní vysílače aktivované při porodu. Díky těmto vymoženostem se jim podařilo odhalit dosud nezmapované vzorce chování samic těsně před porodem - a především se jim podařilo historicky poprvé zachytit na kameru porod mláděte kladivouna.

Když žralok útočí (Caught! When Sharks Attack)

Premiéra ve čtvrtek 31. července 2025 ve 23:00.

Popularita žánru true crime se nutně neomezuje jen na lidskou společnost - stejně dobře je tento formát využitelný pro dokumenty o zvířatech a čtvrteční pořad je toho důkazem. V jeho průběhu můžeme sledovat sérii skutečných žraločích útoků, které se obětem či přihlížejícím podařilo zachytit na kameru. Tyto záběry jsou sice na jednu stranu šokující, na druhou stranu pomáhají vědcům pochopit, co žraloky k útoku vyprovokovalo. Jako ve správném true crime nechybí forenzní analýza záznamů, historiografická komparace, ale o slovo se hlásí i technologie typu AI nebo motion trackingu. Kombinace svědeckých výpovědí a vstupů kapacit typu Neila Hammerschlaga z Univerzity v Miami vytváří mozaiku, ve které není pachatelem člověk, ale za normálních okolností mírumilovný zvířecí druh. Některé záběry z GoPro, dronů či podvodních kamer vznikly vyloženě náhodou při běžných činnostech, jako je surfování či rybolov - a dokonce i během živého streamu na TikToku.

Jak přežít útok žraloka (How to Survive a Shark Attack)

Premiéra v pátek 1. srpna 2025 ve 23:00.

Nebyl by to Shark Week na Discovery Channel, kdyby se na obrazovky alespoň párkrát do týdne nevrátil Paul de Gelder. Tento vojenský parašutista, potápěč a hlavně přeživší žraločího útoku v pátek uvede vlastní pořad, který je napůl klasický dokument, napůl odvážná survival show. V něm se - jak je jeho zvykem - opět vystavuje rizikovým situacím a podává návod, jak je zvládnout, kdybyste se nedejbože dostali do úzkých. Náhodné setkání se žralokem při plavání, potápění nebo surfování vás totiž může ochromit - a je dobré mít na paměti, co funguje a co ne. Zatímco profesionální potápěči mají po ruce výstřelky, jako jsou repelenty, štíty a odpuzovače, obyčejný člověk by měl vědět, že nejlepší je zachovat klid, pokusit se zastavit krvácení a hlavně za všech okolností udržovat oční kontakt. De Gelder ale zjišťuje, že žralok zaútočí klidně i na jeho umělou ruku, protože vycítí elektromagnetické pole, které generují zabudovaná čidla.

Makozilla (Black Mako of the Abyss)

Premiéra v sobotu 2. srpna 2025 ve 23:00.

Tým vědců a potápěčů - jehož členem je samozřejmě i tentokrát Paul de Gelder, ale i Tristan Guttridge a Keith Poe - prověřuje zprávy o mimořádně velkém mako žralokovi s unikátním zbarvením, který má žít v hlubokých vodách Baja California. Všechny tyto nezvyklé atributy, o kterých hovoří svědecké výpovědi, mu vysloužily přezdívku Makozilla. Experti se pokusí záhadu objasnit za pomoci pokročilých technologií, včetně hloubkového sonického monitoringu, tepelných a elektromagnetických sledovačů, biometrických analýz i podvodních dronů s termokamerami a laserovou triangulací. Právě jeden z těchto dronů se stane cílem útoku Makozilly - a vědci tak získají otisky chrupu, které se neshodují s žádným aktuálně známým poddruhem. Teorie o hybridním křížení s hlubinným predátorem nebo výjimečné mutaci tak zůstává otevřená.

Žraločí bouře (In the Eye of the Storm: Shark Storm)

Premiéra v neděli 3. srpna 2025 ve 23:00.

Cyklus V epicentru bouře (In the Eye of the Storm) se velmi rychle stal jedním z největších hitů Discovery Channel za poslední roky. V tomto speciálu se zaměřuje na jev, který může na první dobrou evokovat nechvalně proslulý béčkový horor Žralokonádo (Sharknado). Dramatické zvýšení počtu útoků žraloků během letní bouřkové sezóny v oblasti Mexického zálivu v loňském roce má ale racionální vysvětlení. Týmy z amerických agentur NOAA a NASA například docházejí ke zjištění, že hurikány a tropické bouře vyplavují menší predátory na pobřeží - logicky tak dochází k častějšímu kontaktu s lidmi. Svou roli ale hrají i další vědecky podložené fenomény, například snížená viditelnost, rozvířený plankton, elektromagnetická dezorientace nebo změny migračních vzorců. Výpovědi o reálných incidentech pomáhá uvést na pravou míru i mapa útoků overlayovaná trajektoriemi tropických bouří.

Nevěřte rozšířeným mýtům - ověřujte si fakta. Shark Week 2025 i letos přináší pohled na svět žraloků bez příkras a s takovou mírou důvěrnosti, jakou disponují jen ti, kdo se jim postavili tváří v tvář. Cílem není šířit paniku, ale nabídnout relevantní vědecké poznatky. Sledujte jej každý večer od pondělí 28. července do neděle 3. srpna vždy ve 23:00 na Discovery Channel.

zdroj: WBD