Srpen na Netflixu: Seriál Wednesday: 2. řada či Interstellar

30.07.2025 09:25

Srpen na Netflixu přináší to nejlepší ze seriálového i filmového světa - od fantasy a romantiky po detektivky a sci-fi. Nechte se vtáhnout do gotického světa v seriálu Wednesday: 2. řada 1. část, ve kterém se Wednesday vrací na akademii Nikdyvíc.

Sledujte romantické drama v seriálu Můj život s Walterovic kluky: 2. řada. Vyřešte záhadu s Čtvrtečním klubem amatérských detektivů a prožijte lásku v seriálu Můj oxfordský rok.

Pro nejmenší diváky je tu CoComelon: U nás v ulici: 5. řada. Vydejte se do vesmíru ve sci-fi filmu Interstellar a prožijte hudební vášeň ve filmu Zrodila se hvězda.

Seriálové novinky

Srpen na Netflixu přináší seriálovou smršť plnou fantasy, dramatu, napětí i reality show. Nenechte si ujít fantasy seriál Wednesday: 2. řada 1. část, ve kterém se Wednesday vrací na akademii Nikdyvíc. Čeká vás pikantní reality show Jako ulití: 3. řada, kde se singles snaží najít lásku.

Sportovci se utkají v reality show Poslední šance o nový projekt, zatímco v dramatickém seriálu Mladí Milionáři puberťákům změní život výhra v loterii.

Akční seriál Řeky osudu propojí osudy říčního piráta a drsné matky, a v politickém thrilleru Pod tlakem čeká političky těžké rozhodování. Jackie hledá nový začátek v romantickém seriálu Můj život s Walterovic kluky: 2. řada, a v detektivce Dva hroby se babička vydává hledat pravdu a pomstu.

Filmové novinky

Srpnové filmové novinky na Netflixu přináší nabídku plnou detektivek, romantiky i dramatických příběhů. Nechte se vtáhnout do vtipné kriminálky Čtvrteční klub amatérských detektivů, kde se postarší detektivové zapletou do vyšetřování vraždy.

V romantickém filmu Můj oxfordský rok si ambiciózní Američanka splní sen o studiu na Oxfordu a její plány se zkomplikují. V romantickém dramatu Chci jenom tebe se Lilli nechá unést spalující vášní. V hudební komedii Hvězda jednoho hitu se dva zpěváci snaží proslavit. A v dramatu Opuštěný muž se muž po návratu z vězení sblíží s neteří a najde novou naději.

Dokumenty na Netflixu

Dokumentární novinky na Netflixu odhalují neuvěřitelné příběhy a temná tajemství. Ukradeno: Loupež století odhalí nevídanou loupež v Antverpách.

Televize na váze: Tíživá pravda o reality show Biggest Loser odhaluje drastické praktiky ze zákulisí. A Svědectví přeživších: Korejské tragédie přináší tajená fakta o bolestných událostech.

Pro nejmenší diváky

CoComelon: U nás v ulici: 5. řada

Děcka z ulice CoComelon se vrací, aby prozkoumala okolní svět a popustila uzdu svojí fantazii na zábavných výpravách na letiště nebo třeba do sadu.

Comedy Special

Jim Jefferies: Pravidlo dvou končetin

Komik Jim Jefferies si bere na paškál tenké knírky nebo problémy heterosexuálních mužů a taky řeší, proč lidé nemají herectví za opravdovou práci.

Netflix živě

WWE SummerSlam: 2025

Začíná jít do tuhého. Superstars nastoupí do ringu a ostře sledovaná akce WWE Biggest Event of the Summer může začít.

Anime

Mononoke - Film: Kapitola druhá: Popely hněvu

Z rodinných sporů, osobních krizí a spalující závisti se v harému období Edo zrodí pořádně rozzuřený přízrak. Tenhle požár dokáže uhasit jedině Lékárník.

Licencovaná tvorba na Netflixu

Netflix v srpnu obohacuje nabídku o filmové hity pro každého! Zažijte dobrodružství s mazaným superpadouchem v animovaném filmu Megamysl. Nechte se unést romantikou v komedii Bláznivá, zatracená láska. Zasmějte se s Velkými bratry. Vydejte se na halucinogenní jízdu ve filmu Strach a hnus v Las Vegas. Prožijte vášnivý vztah ve filmu Zrodila se hvězda. A vydejte se do vesmíru hledat novou planetu ve sci-fi filmu Interstellar.

zdroj: Netflix