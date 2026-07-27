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Eutelsat utíval nařízení FCC ve věci C pásma

DNES! | redakce | tisk | názory

Eutelsat obdrží celkové pobídkové platby ve výši 504 milionů dolarů. Přechod bude proveden v nadcházejících letech v úzké koordinaci s FCC, zákazníky a příslušnými zúčastněnými stranami, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz.

Eutelsat vítá nařízení americké Federální komunikační komise (FCC), které stanoví regulační rámec pro přechod spektra na horní pásmo C ve Spojených státech a vytváří podmínky pro řádný přechod satelitních služeb.

Sídlo satelitního operátora Eutelsat (foto: Eutelsat)
▲ Sídlo satelitního operátora Eutelsat (foto: Eutelsat)

Nařízení FCC poskytuje rámec pro realokaci 160 MHz spektra v horním pásmu C na podporu pokračujícího rozšiřování pokročilých bezdrátových služeb v celých Spojených státech a zároveň zajišťuje kontinuitu kritických satelitních služeb. Rámec také stanoví proces pro řádný přechod stávajících satelitních operátorů v nadcházejících letech.

Toto rozhodnutí poskytuje regulační jistotu pro provedení přechodu a zároveň zachovává klíčovou roli satelitní infrastruktury při poskytování základních služeb konektivity.

Podle ustanovení nařízení obdrží Eutelsat pobídkové platby ve výši 504 milionů dolarů (443 milionů eur) před zdaněním, podmíněné dokončením přechodu ve dvou stanovených lhůtách, které se očekává v průběhu roku 2031.

Eutelsatu budou rovněž plně proplaceny náklady vzniklé během procesu přechodu.

Jean-François Fallacher, generální ředitel společnosti Eutelsat, uvedl: „Vítáme nařízení zveřejněné Federální komunikační komisí (FCC), které představuje důležitý milník pro americký satelitní a telekomunikační průmysl. Stanovuje jasný rámec, který umožňuje zpřístupnění dodatečného spektra pro pokročilé bezdrátové služby a zároveň zajišťuje kontinuitu satelitního provozu. Společnost Eutelsat se zavázala spolupracovat s FCC a dalšími zúčastněnými stranami, aby zajistila včasné a bezproblémové provedení přechodu pro zákazníky.“

zdroj: Eutelsat

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