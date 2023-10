Skylink se zřejmě přesune na družici Astra 5B

DNES!

▲ Obr č. 1 - Skylink - Vaše satelitní televize (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Astra 3B, široký paprsek využívaný v pásmu 11,7 až 12,5 GHz (foto: SES)



Multiplexy s programy česko-slovenské satelitní platformy Skylink , které jsou doposud poskytovány ze satelitu Astra 3B , se patrně přesunou na satelit Astra 5B , která byla před několika týdny přesunuta na 23,5°E.," vysvětlil na dotaz webu parabola.cz Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , člena CANAL+, která satelitní platformy Skylink a freeSAT provozuje.," doplňuje Jaromír Glisník.Astra 5B od svého komerčního startu v červnu roku 2014 poskytovala své služby z orbitální pozice 31,5°E pro země východní Evropy a země SNS. Satelitní operátor SES (Astra) si jednotlivé orbitální sloty rozdělil pro jednotlivé regiony - pro západní Evropu (mimo Velkou Británii a Irsko) vyčlenil kapacitu na pozici 19,2°E, pro britský trh speciálně pozici 28,2°E a pro střední Evropu a Benelux kapacitu na 23,5°E.Satelit Astra 5B dodával signály zákazníkům a divákům ze své původní pozice 31,5°E po dobu devíti let - do června letošního roku. Souvisí to s koncem gruzínské satelitní platformy Magti Sat a přestěhováním rumunské DTH platformy Orange TV Romania z pozice 31,5°E na novou 39°E, kde jsou zaparkovány družice Hellas Sat 3 Hellas Sat 4 řeckého satelitního operátora s arabským vlastníkem. Hellas Sat se podařilo získat několik původních klientů SES (Astra) a konkurenčního Eutelsatu.Pozice 31,5°E nebyla pro SES tak úspěšná, aby mohla poskytovat své služby z tohoto slotu i nadále. Připomeňme i dřívější snahu o vytvoření této pozice starší družicí Sirius 2 . Z důvodu havárie družice byla pozice 31,5°E otevřena později jinými satelity SES.Astra 5B je již zhruba 2 měsíce na nové pozici 23,5°E, kde doposud zajišťuje veškeré služby družice Astra 3B. Nabízí se tedy otázka, zda již probíhají přípravy na přesun všech transpondérů - včetně Skylinku - na satelit Astra 5B. Podle Jaromíra Glisníka zatím žádné plány k migraci nejsou k dispozici.," uvedl webu parabola.cz Jaromír Glisník.Dosluhující satelit Astra 3B byl vynesen v noci na 22.5.2010 nosnou raketou Ariane 5. Kosmický aparát s plánovanou životností 15 let je vybaven celkem 60 transpondéry v Ku pásmu a čtyřmi v Ka pásmu. Celkem 40 transpondérů může pracovat v pásmu 11,7 až 12,5 GHz. Dalších 12 transpondérů 11,45 až 11,7 GHz a rovněž 12 transpondérů v pásmu 12,5 až 12,75 GHz. Souběžně může být v provozu až 60 transpondérů.Astra 5B, adept na nahrazení provozu družice Astra 3B, byl vynesen v březnu 2014 rovněž raketou Ariane. Satelit může nabízet až 40 transpondérů v pásmu 11,7 až 12,5 GHz. Tedy ve stejném rozsahu jako Astra 3B. Očekávaná životnost tohoto satelitu je také patnáct let. Znamená to, že ještě může dodávat služby po dobu dalších šesti let.Z technického pohledu při očekávaném budoucím přesunu služeb ze satelitu Astra 3B na družici Astra 5B by nemělo dojít k žádným přeladěním (přesunům transpondérů). Kmitočtový plán pro pásmo 11,7 až 12,5 GHz, který využívá společnost M7 Group pro platformu Skylink v Česku a na Slovensku a služby Canal Digitaal, TV Vlaanderen a TéléSAT v Beneluxu, je u obou satelitů stejný. Diváci by tedy neměli zaregistrovat žádnou podstatnou změnu - pokrytí signálem Česka a Slovenska (a okolních zemí) bude zajištěno. Dojde jen ke krátkodobému výpadku signálu při přeladění vysílání na jiný satelit.Martin Vyleťal