Platforma MuxIP opustí původní TP, přesune se na nový

30.05.2025 16:01

DNES!

Operátor MuxIP chystá stěhování své televizní platformy na nový vysílací transpondér v rámci satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Paket s bezplatnými tematickými FAST kanály najde v budoucnu divák už jen na nových parametrech.

Do modulace některých stanicí MuxIP na starém kmitočtu 11,355 GHz je nepravidelně vkládána informace o nových vysílacích parametrech. Konkrétní datum ukončení vysílání kanálů MuxIP na původním kmitočtu nebylo uvedeno, nicméně očekává se, že k vypnutí vysílání na staré frekvenci dojde již brzy.

▲ AFV Americas Funniest s titulkem o nové frekvenci, kterou vkládá do vysílání na starém kmitočtu

MuxIP distribuuje 10 FAST kanálů na starém TP 8 (11,355 GHz). Mnoho z nich varuje před změnou frekvence. Balíček obsahuje celkem 12 kanálů, ale celou nabídku operátora najde divák pouze na novém TP 53 (11,785 GHz).

Na starém TP 8 nejsou šířeny programy Wild TV a World Fishing Network (WFN).

nové technické parametry:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

šířené kanály (MPEG-4/HD/ FTA):

World Poker Tour, Outdoor Channel, Cricket Gold, Triton Poker Series, One America News, AFV Americas Funniest, Sports First, Bare Knuckles Fighting Championship, MVMT Movement of Culture, AWE, WildTV, World Fishing Network

zdroj: satkurier.pl