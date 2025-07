RTI cz rozšířila pokrytí Středočeského kraje

14.07.2025 19:34

DNES!

Plzeňská společnost RTI cz rozšířila pokrytí svého celoplošného DAB multiplexu. Dnes uvedla do komerčního provozu nový DAB vysílač Kutná Hora - Vysoká.

Nový vysílač pracuje na kanálu (bloku) 8D s výkonem 5 kW v nadmořské výšce 469 metrů a zajišťuje signál digitálního rozhlasového multiplexu ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) pro posluchače ve východní části Středočeského kraje.

RTI cz multiplex C nadále obsahuje celoplošně šířené stanice DAB plus TOP40, Fajn rádio, Hitrádio City, Helax, Rádio 7 a Rádio Proglas. V Karlovarském a Libereckém kraji mux C šíří také regionální vysílání Českého rozhlasu.

DAB vysílání zažívá v Česku nyní velký rozvoj v souvislosti se spuštěním celoplošných, nadregionálních a regionálních vysílacích sítí a zájmu vysílatelů nabízet svůj program posluchačům digitálního rádia.