SES dokončila akvizici Intelsatu

17.07.2025 09:59

DNES!

Společnost SES dnes oznámila dokončení své vysoce hodnotné akvizice společnosti Intelsat, která jím vytvoří posíleného globálního satelitního operátora s rozšířenou flotilou 120 satelitů na dvou oběžných drahách.

Nově sloučená společnost využije své zkušené týmy s hlubokými vertikálními znalostmi k poskytování integrovaných víceorbitálních a vícepásmových satelitních a konektivních řešení firmám a vládám po celém světě, čímž vytvoří silnějšího víceorbitálního operátora s přibližně 60 % tržeb v rychle rostoucích segmentech.

Díky špičkové síti zahrnující přibližně 90 geostacionárních (GEO) a téměř 30 satelitů na střední oběžné dráze (MEO), strategickému přístupu k satelitům na nízké oběžné dráze (LEO) a rozsáhlé pozemní síti může nyní společnost SES poskytovat řešení konektivity využívající doplňková spektrální pásma, včetně C, Ku, Ka, vojenského Ka, pásma X a ultravysokých frekvencí.

▲ Paraboly operátora SES (foto: SES)

Rozšířené schopnosti sloučené společnosti jí umožní poskytovat svým zákazníkům prvotřídní služby a řešení na míru. Aktiva a sítě společnosti, jakmile budou plně integrovány, postaví společnost SES do silné konkurenční pozice, aby mohla lépe sloužit vyvíjejícím se potřebám svých zákazníků, včetně vlád, letectví, námořní dopravy a médií po celém světě.

Transakce vytváří robustnější finanční základ pro společnost SES s předpokládanými kombinovanými tržbami ve výši 3,7 miliardy EUR, které by měly růst nízkou až střední jednocifernou složenou roční mírou růstu (2024-2028). Očekává se, že kombinovaný upravený zisk EBITDA společnosti ve výši 1,8 miliardy EUR poroste střední jednocifernou složenou roční mírou růstu, včetně synergií (2024-2028), s plány na generování upraveného volného cash flow ve výši přes 1 miliardu EUR do let 2027-2028 (před IRIS2). Tento silnější finanční profil je podpořen kombinovaným objemem nevyřízených smluv přesahujícím 8 miliard EUR, což poskytuje jasný přehled o budoucích tocích příjmů.

Společnost SES plánuje zachovat disciplinované investice do budoucího růstu s průměrnými ročními kapitálovými výdaji ve výši 600-650 milionů EUR v letech 2025-2028E, s výjimkou programu IRIS2. To společnosti umožní neustále posilovat její síť a prozkoumávat rozvíjející se trhy, včetně internetu věcí (IoT), přímé komunikace mezi zařízeními, mezisatelitního přenosu dat, vesmírného situačního povědomí a distribuce kvantových klíčů. Ziskový růstový výhled společnosti, silné bilanční metriky a rozšířené peněžní toky podpoří jak pokračující inovace, tak i zvýšení výnosů pro akcionáře, s cílem zvýšit roční základní dividendu, jakmile bude do 12-18 měsíců po uzavření transakce dosaženo cílové čisté zadlužení pod trojnásobek.

Společnost SES očekává, že integrací obou organizací dosáhne synergií s celkovou čistou současnou hodnotou 2,4 miliardy eur, což představuje roční obrat přibližně 370 milionů eur, přičemž 70 % těchto úspor by mělo být realizováno do tří let po uzavření transakce. Tyto úspory budou pocházet především ze zefektivnění provozu, optimalizace nákladů na kapacitu a zefektivnění zadávání veřejných zakázek, spolu se strategickou integrací satelitních flotil a pozemní infrastruktury.

Společnost SES má i nadále sídlo v Lucembursku a je veřejně kótována na pařížské a lucemburské burze cenných papírů (Ticker: SESG), přičemž si udržuje významnou přítomnost ve Spojených státech se svou severoamerickou hlavní kanceláří v McLeanu ve Virginii.

Společnost Guggenheim Securities působila jako hlavní finanční poradce společnosti SES. Morgan Stanley & Co. LLC působila jako spolufinanční poradce. Deutsche Bank Securities Inc také působila jako finanční poradce. Morgan Stanley a Deutsche Bank AG, Filiale Luxembourg poskytly závazné financování transakce, která byla následně syndikována. Společnosti Guggenheim Securities i Morgan Stanley & Co LLC vypracovaly pro představenstvo společnosti SES stanovisko k otázce nezávislosti. Právními poradci společnosti SES působily společnosti Gibson, Dunn & Crutcher, Hogan Lovells, Arendt & Medernach a Freshfields.

Společnost PJT Partners působila jako finanční poradce společnosti Intelsat a vypracovala pro představenstvo společnosti Intelsat SA stanovisko k otázce nezávislosti. Právními zástupci společnosti Intelsat byli Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Wiley Rein a Elvinger Hoss Prussen.

zdroj: SES