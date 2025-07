Padla poslední klapka série Monyová

22.07.2025 15:31

DNES!

Nová šestidílná série, inspirovaná osudem úspěšné brněnské spisovatelky Simony Monyové, která se dlouhá léta potýkala s domácím násilím, je dotočena.

Hlavní roli Simony Monyové ztvárnila Tereza Ramba, jejího prvního manžela Kryštof Hádek a druhého manžela Igor Orozovič. Jeho postava se v sérii jmenuje Adam Lang. Vedle nich se v příběhu objeví Klára Melíšková, Václav Kopta, Jenovéfa Boková, Anna Fialová, Simona Kollárová, Vojtěch Machuta, Martin Myšička, Denisa Barešová, Taťjana Medvecká a řada dalších.

▲ Monyová, poslední klapka série (foto: TV Nova)

Sérii pro Oneplay aktuálně připravuje režisérka Zuzana Kirchnerová. Její film Karavan byl letos zařazen do sekce Un Certain Regard na festivalu v Cannes. Jde o první český snímek po více než třiceti letech, který se dostal do programu této prestižní světové filmové přehlídky.

Série zkoumá psychologii mezilidských vztahů, principy soužití s narcistním partnerem i mechanismy domácího násilí. Děj se odehrává v letech 1997-2011 a reflektuje nejen literární vzestup spisovatelky Simony Monyové, ale i její osudové setkání s druhým manželem, počáteční zamilovanost a následný plíživý vznik patologického vztahu. Příběh však není vyprávěn perspektivou oběti. Kreativní producentkou série je Klára Follová z TV Nova.

zdroj: Nova