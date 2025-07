Seriál Jana Eyrová na Epic Drama

Kdysi musela dívka prosit svět o právo promluvit. A i dnes o něj někdy musí znovu bojovat. Jana Eyrová, ikonický román Charlotte Brontëové, nám připomíná, že skutečná svoboda začíná tam, kde končí strach z cizího názoru.

Tato kniha byla aktem vzpoury - a stále jím je! Charlotte Brontëová napsala Janu Eyrovou v roce 1847 pod mužským pseudonymem Currer Bell. Věděla, že jméno ženy na obálce by mohlo odradit kritiky. A paradoxně právě o tom její román je: o ženě, která se odmítá skrývat a přizpůsobovat. „ Vždycky jsem říkala, co si myslím a zaplatila jsem za to ,“ napsala Brontëová ve svých dopisech. Dnes, v době, která stále bojuje za rovnost, její slova znějí až překvapivě aktuálně. Jana Eyrová nám připomíná, že každý má právo být sám sebou - bez ohledu na to, zda má bohaté rodiče, krásnou tvář nebo společenské postavení.

▲ Seriál Jana Eyrová uvede Epic Drama (foto: Viasat)

Život ve stínu komínů a velkých tajemství

Seriálová adaptace románu se stejným názvem Jana Eyrová diváky přenáší do Anglie 19. století, kde se honosná panství, plesové róby a elegantní salony střetávají s průmyslovými městy, dětmi v továrnách a školami jako Lowood, kde sirotci hladověli a umrzali.

Jana, malá, nenápadná a trpící, v těchto podmínkách vyrůstá a stává se ženou, která ví, že její duše není na prodej. Thornfield Hall, nádherné sídlo, je pro ni zároveň rájem i vězením. Za zdmi tohoto sídla se totiž skrývá tajemství, které by zlomilo srdce každému, kdo věří na pohádky o princi na bílém koni.

Co bylo kdysi nemyslitelné, je dnes zákonem, nebo by mělo být

Když Brontëová psala o mladé guvernantce, která svému zaměstnavateli řekla „ne“, způsobil to skandál. Žena bez věna měla mlčet, čekat a být vděčná za cokoli, co jí bylo nabídnuto. Jana si ale zvolila vlastní cestu, i kdyby to mělo znamenat osamělost, chudobu a život bez jistoty. Dnes máme práva, o kterých se Janě mohlo jen zdát: volební právo, svobodu v manželství i mimo něj, právo na vzdělání a kariéru. A přesto nám hnutí #MeToo ukázalo, že v mnoha ohledech stále musíme říkat: „ Nejsem tvůj majetek. Nemáš právo mě umlčovat ani ovládat .“ Jana Eyrová byla #MeToo viktoriánské éry, tichým protestem, který stále rezonuje.

Rochester je muž své doby i té naší

Postava Edwarda Rochestera nám říká hodně i o mužích, tehdy i dnes. Silný a bohatý, ale citově uzavřený, snaží se získat lásku pomocí lží a kontroly. Ale Jana ho nutí ke skutečné upřímnosti.

Dodnes bojujeme s kultem „macha“, s představou, že muž nesmí být slabý nebo zlomený. Rochester ukazuje, že skutečné blízkosti dosáhneme až tehdy, když odložíme své zbroje. V této adaptaci vkládá herec Toby Stephens do své postavy zranitelnost, díky níž se s ním divák dokáže ztotožnit. Je to příběh o tom, jak nás může láska zachránit - pokud stojí na rovnosti a pravdě.

Co civilizace získala a co ztratila

Od dob Brontëové jsme urazili dlouhou cestu: ženy mohou studovat, volit, rozvádět se a žít vlastní život. Jenže v době internetu se tlak na „dokonalost“ vrátil v jiné podobě. Místo korzetů máme filtry, místo izolovaných sídel fóra, kde slova mohou ničit.

Brontëová si všimla něčeho, co často přehlížíme: největší hodnotou není bohatství ani krása, ale odvaha myslet samostatně. „ Nejsem pták a žádná síť mě nepolapí ,“ říká Jana v románu. A i ve 21. století je to stále revoluční a zoufale potřebné.

Zákulisní perličky pro milovníky detailů!

Tato adaptace Jany Eyrové z roku 2006 od BBC byla chválena za autentická místa natáčení. Natáčela se na nádherných panstvích v Yorkshire a Derbyshire, včetně Haddon Hall, sídlo, které už v minulosti posloužilo jako Thornfield Hall i v jiných adaptacích.

Ruth Wilson, která ztvárnila dospělou Janu, byla za svůj výkon nominována na Zlatý glóbus. Zajímavostí je, že herci museli na place čelit typicky anglickému počasí - mlha a vítr byly tak silné, že některé scény se musely improvizovaně přetočit, což nakonec přidalo na autentičnosti. Ponurá atmosféra panství vychází i z divokých vřesovišť, která Brontëová znala z dětství a která se stala kulisou Janina vzdoru.

Proč byste se měli podívat na Janu Eyrovou dnes?

Protože to není jen milostný příběh. Připomíná nám, že každá revoluce začíná jedním slovem: NE. Jana Eyrová nás učí, že pokud s námi někdo nezachází s úctou, máme právo odejít. Láska založená na lžích vždy končí osaměním. Odvaha vás může něco stát - ale strach vás stojí ještě víc.

Nenechte si ujít seriál Jana Eyrová v pondělí 4. srpna ve 21:00 na Epic Drama.

Podívejte se do 19. století a uvidíte, jak moc se podobá tomu 21.

Trailer:

