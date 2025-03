Na ČT2 startuje série Mise: hledání lásky

04.03.2025 14:48

DNES!

Režisér Jakub Wehrenberg v pětidílném cyklu zjišťuje, jaké jsou podoby seznamování v časech moderních technologií a co je na hledání lásky nejtěžší. Dokumentární série Mise: hledání lásky začíná 13. března ve 21:30 na ČT2.

„ Do projektu se nám přihlásilo nečekaně velké množství lidí. Nejprve jsme sestavili menší skupiny podle zájmů, věku, podle toho, koho vlastně hledají. Diskutovali jsme s účastníky o tom, co mají za sebou a co si od natáčení slibují. Z těchto skupin vyplynuly osobnosti, na jejichž osudu se dalo ilustrovat něco obecného: o seznamování, frustrujících zážitcích a zklamání z toho, že to zase nevyšlo a třeba i o tom, jak neztrácet víru, že to vyjde příště ,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.

▲ Mise: hledání lásky (foto: Česká televize)

Nejzajímavější příběhy pak dokumentaristé sledovali od loňského srpna do podzimu. Před kamerou se objevili například finanční manažerka, učitel informatiky, sanitář anebo pracovnice letiště. Všichni prošli nejrůznějšími vztahovými peripetiemi nebo dlouhým obdobím bez lásky a nevzdávají se představy, že svůj protějšek najdou. V seriálu otevřeně popisují své vtipné i hořké zkušenosti.

„ Sledujeme naše postavy v reálném čase, chodíme s nimi na rande, speeddatingy, seznamovací akce a čekáme, co se bude dít. Zažili jsme i rozchod před kamerou, vzniklo tam jedno velmi nečekané partnerství a poznali jsme, že být sám může být opravdu velmi náročné. Bylo zajímavé sledovat, kolik lidi už to chce vzdát a kolik i přes krušné zkušenosti stále ne. A mám radost, že jsem k namluvení komentáře seriálu přemluvil kamaráda Kryštofa Hádka ,“ dodává režisér Jakub Wehrenberg. V seriálu podle námětu Ireny Pilouškové a Terezy Brhelové diváci uvidí také řadu unikátních záběrů z archivu ČT na stejné téma - jak se lidé seznamovali a jaké problémy s hledáním lásky prožívali v minulosti.

„ Výpovědi našich aktérů se nám zdály natolik silné, že jsme se rozhodli dát prostor především jim, nicméně i v naší sérii se objeví terapeuti a vztahoví poradci, kteří se problematikou seznamování zabývají ,“ říká dramaturg série Filip Novák. Jednou z nich je psychoterapeutka Markéta Šetinová, která se v dokumentu zamýšlí na tím, zda vznik partnerství lidem nekomplikují příliš vysoká očekávání. „ Mít vysoké nároky je důležité, protože hledáme člověka, se kterým chceme strávit třeba celý život, na druhou stranu je potřeba mít vysoké nároky ve správných věcech. Často přeceňujeme třeba vzhled - výšku nebo barvu vlasů, máme nárok na status, představu toho, kolik má partner vydělávat a podobně, což s kvalitou vztahu nesouvisí ,“ podotýká psychoterapeutka.

zdroj: ČT