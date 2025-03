NOW 70s a NOW 80s překlopeny do MPEG-4

05.03.2025 21:53

DNES!

Dva hudební kanály britské skupiny NOW byly překlopeny ze staršího kodeku MPEG-2 do moderního MPEG-4 (H.264). Vysílání nadále zůstává v klasickém SD rozlišení.

Používá se tzv. plné SD rozlišení 720x576.

Změna se týká programů NOW 70s a NOW 80s. Tedy dvou klipových kanálů zaměřených na hudbu 70. a 80. let minulého století.

▲ Logo NOW 70s na obrazovce

Oba programy zůstávají na původní frekvenci. Z pohledu příjmu se nic nemění. Vysílání je nadále šířeno v silném evropském paprsku družice Astra 2G, což znamená, že příjem je možný ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).

technické parametry - NOW 70s, NOW 80s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA